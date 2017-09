El presidente de Equifax se jubila tras el ciberataque sufrido por la compañía

Según ha reconocido Smith, "ante esta situación crítica, es mejor para el interés de la empresa contar con un nuevo líder", tras doce años al frente de la compañía.

Por ello, la compañía ha nombrado presidente no ejecutivo a Mark Feidle y consejero delegado provisional a Paulino do Rego Barros, director para la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, aún no se ha encontrado a un nuevo director general permanente, sino que la empresa considerará a candidatos de dentro y fuera de la compañía. Mientras tanto, Smith ha aceptado colaborar --sin remuneración-- para ayudar en la transición.

Feidler ha asegurado que la compañía continúa "profundamente preocupada y totalmente centrada" en el incidente de ciberseguridad que sufrió el pasado 29 de julio y cuyos efectos conoció y comunicó el día 8 de septiembre. Los 'hackers' robaron nombres, números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento, direcciones y números de carnet de conducir, y accedieron a los datos de tarjetas de crédito de aproximadamente 209.000 consumidores estadounideses.

"Trabajamos intensamente para ayudar a los clientes y efectuar los cambios necesarios para minimizar el riesgo de que vuelva a suceder algo como esto", ha afirmado, tras pedir disculpas en nombre del consejo de la compañía.