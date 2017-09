La presencia de firmas españolas en el índice de sostenibilidad DJSI World 2017 se reduce a 14, cuatro menos

Un total de 14 empresas españolas figuran en la edición 2017 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World, por sus siglas en inglés), publicado por S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, lo que supone cuatro menos que en la edición anterior, cuando ingresaron un total de 18.

En esta nueva edición, 3.484 compañías entre las más grandes del mundo por capitalización eran elegibles para los distintos índices. Solo el 10% han sido seleccionadas como miembros de DJSI 2017 World, al que optaban 2.528 compañías y en el que figuran las 320 más sostenibles, de acuerdo con criterios económicos, medioambientales y sociales. En el caso del índice europeo, de las 609 compañías candidatas, han sido elegidas un 20%. La renovación se hará efectiva el próximo 18 de septiembre.

En esta edición, figuran en el índice mundial las españolas Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Enagás, Inditex, Amadeus, Indra, Telefónica, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y Red Eléctrica. En declaraciones a Europa Press, Ramón Pueyo, socio de Sostenbilidad de KPMG en España, ha destacado que las 14 españolas seleccionadas para el índice mundial "suponen más del 40% de las invitadas".

"También es reseñable --añade Pueyo-- el hecho que tres empresas españolas, Amadeus, Red Eléctrica e Inditex, se han colocado como líderes absolutos de sus respectivos 'industry groups' (agrupación de sectores relacionados). Sólo Reino Unido consigue incluir más compañías en esta lista de grandes líderes sectoriales y lo hace con cuatro".

Además, trece compañías españolas han entrado en el índice europeo, el DJSI Europe, una menos que en la edición anterior. En esta ocasión figuran en el ranking: Banco Santander, Bankia, Bankinter, CaixaBank, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Enagás, Inditex, Amadeus, Telefónica, Gas Natural, Iberdrola y Red Eléctrica.

Asimismo, en la edición de 2017 del Sustainability Yearbook aparecen un total de 19 compañías nacionales: Abertis, Acciona (medalla de plata), ACS (medalla de plata), Amadeus (medalla de plata), BBVA, Banco Santander (medalla de plata), Bankia, Bankinter, Caixabank (medalla de bronce), Enagás (medalla de oro), Endesa (medalla de bronce), Ferrovial (medalla de plata), Gamesa, Gas Natural (medalla de oro), Iberdrola (medalla de oro), Indra, Inditex (medalla de oro), Red Eléctrica (medalla de plata), Repsol y Telefónica (medalla de bronce).

El analista de KPMG ha hecho hincapié en la importancia que supone figurar en este índice, que ha calificado como "punta de iceberg" ya que las empresas "supieron ver lo que supone estar en el índice". "Las compañías se han dado cuenta de que hay que prestar atención a las cuestiones no financieras, al tiempo que desarrollan políticas expresas en las que se examinan cuestiones que van más allá de lo financiero", aspectos que también examinan "los inversores inteligentes, que están hartos de sustos y apuestan por el largo plazo", como ha enfatizado Pueyo.

TRES ESPAÑOLAS, LIDERES EN SUS SECTORES RELACIONADOS

En cuanto a la presencia de empresas españolas, ha reiterado que "ya hace 10 años los consejos de administración supieron ver la relevancia de las cuestiones extrafinancieras" por lo que ha vuelto a resaltar la importancia de que tres españolas se coloquen como líderes absolutos de sus respectivos 'industry groups'.

Por sectores, los líderes mundiales son Peugeot (en Automóviles), Westpac Banking Corp (Banca), CNH Industrial NV (Bienes de equipo), SGS SA (Servicios Comerciales y Profesionales), LG Electronics (artículos de consumo), InterContinental Hotels Group (Servicio al consumidor), UBS Group AG (Servicios Financieros Diversificados), Thai Oil PCL (Energía), METRO AG (Alimentos y Productos de Consumo), Coca-Cola HBC AG (Alimentos, Bebidas y Tabaco) y Laboratorios Abbott (Equipos y servicios para el cuidado de la salud).

En este ranking --compuesto por 24 sectores-- también aparecen Henkel AG & Co KGaA (Productos para el hogar y personales), Allianz SE (Seguros), Grupo Argos SA / Colombia (Materiales), Pearson PLC (Media), Roche Holding AG (Farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la Vida), Mirvac Group (Real Estate), Inditex (Retailing), Advanced Semiconductor Engineering Inc (Semiconductors & Semiconductor Equipment), Amadeus IT Group SA (Software & Services), Konica Minolta Inc (Equipos de tecnología), Koninklijke KPN NV (Telecomunicaciones), Royal Mail PLC (Transportes) y Red Electrica Corp SA (Utilities).

"No hay ningún sector que no sea ajeno --ha precisado-- Está claro que los sectores 'con chimenea', como el energético o el químico, sufren un escrutinio social más intenso pero lo acontecido en los últimos años hace que haya un refuerzo en otros como el financiero".

En cuanto a la presencia geográfica, ha destacado que existen mercados emergentes como el coreano o el latinoamericano "que han acelerado su presencia" en este tipo de índices, ya que supone "una carta de presentación magnífica".

La familia de índices que forman el Dow Jones Sustainability Index se viene elaborando desde 1999 con información solicitada previamente a las empresas de mayor capitalización bursátil, y constituye un índice de referencia para los sectores empresariales y financieros.

El DJSI, revisado anualmente por el Comité de Standard & Poors del índice Dow Jones y RobecoSAM, monitoriza el desempeño financiero de las compañías orientadas a la sostenibilidad y responsabilidad social. Se basa en un análisis de los factores económicos, ambientales y sociales. Las compañías que entran a formar parte del DJSI son reconocidas públicamente como líderes en las áreas social, medioambiental y de gran actividad económica.