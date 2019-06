La mayor preocupación financiera de los españoles es no tener suficiente dinero para su jubilación

El 58% de los trabajadores con una edad cercana a la jubilación teme no disponer de suficientes ingresos cuando se retire del mercado laboral, por encima de la preocupación que tiene por no llegar a fin de mes o no poder pagar la hipoteca.

Así se desprende de un estudio elaborado por Grupo Zurich a 16.500 personas en 15 países, incluido España, sobre el mercado laboral y los mecanismos de protección de ingresos de los trabajadores para afrontar una situación en la que por enfermedad o accidente se vean incapacitados para trabajar.

De esta forma, un 42% de los españoles está preocupado por no tener los suficientes ahorros para afrontar el periodo de jubilación, frente al 44% de media en todo el mundo, y muy por debajo del 59% de Japón, del 56% de Alemania o del 51% de Italia.

Respecto al actual mercado laboral, aunque un 83% de los trabajadores españoles trabaja a jornada completa, el estudio recoge que casi uno de cada tres dedica más de 40 horas a la semana a su oficio y que el 8% tiene más de un trabajo para complementar sus ingresos.

LA DIGITALIZACIÓN

Además, el 32% de los españoles considera que la transformación digital puede comportar la pérdida de su puesto de trabajo en los próximos cinco años, un porcentaje que asciende hasta el 38% en el caso de los empleos manuales.

A pesar de esta incertidumbre, Zurich destaca que solo un 9% de los españoles tiene un seguro de vida y un 6% cuenta con un seguro de protección de ingresos. De hecho, solo uno de cada diez está familiarizado con este tipo de productos.

"La forma en que trabajamos está cambiando rápidamente y este estudio muestra que las personas de todas las edades están muy preocupadas por tener unos ingresos adecuados cuando se jubilen", afirma el director técnico de Vida de Zurich en España, Javier Rodríguez.