La venta minorista de calzado crecerá un 5% en 2017, impulsado por el aumento de la demanda

La venta minorista de calzado crecerá un 5% en 2017, hasta 3.150 millones de euros, impulsada por el aumento de la demanda, después de que cerrara 2016 con un incremento del 4%, hasta alcanzar los 3.000 millones de euros, según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

En concreto, el volumen de negocio de la distribución especializada experimentó un aumento del 2,8%, hasta 1.830 millones de euros, reuniendo el 61% del valor total del mercado. En particular, destaca el crecimiento de las ventas de las cadenas de zapaterías (+4,3%), que con 980 millones de euros reunieron la tercera parte del valor total del mercado, si bien los establecimientos independientes mostraron también ya una moderada recuperación.

La distribución no especializada reunió el 39% del mercado total, contabilizando un aumento del 5,9%, hasta 1.170 millones de euros. De este total, 785 millones correspondieron a ventas en grandes almacenes, hipermercados y grandes superficies de material deportivo. No obstante, se aprecia un mayor dinamismo de la actividad de otros establecimientos, en particular las tiendas de confección, en cuya oferta el calzado tiene cada vez mayor relevancia.

Los distribuidores especializados seguirán invirtiendo en el lanzamiento de nuevas colecciones de temporada, al tiempo que buscarán nuevos conceptos de negocio y de imagen que les permitan incrementar las ventas y el grado de fidelización de los clientes. En este contexto se prevé también un notable desarrollo de las ventas 'online'.

En la actualidad operan alrededor de 9.000 establecimientos especializados en la venta minorista de calzado, los cuales generaban un volumen de empleo de alrededor de 27.000 trabajadores en 2016, cifra ligeramente superior a la del año anterior.

Junto a estos distribuidores compiten otros tipos de operadores no especializados como son los grandes almacenes, las grandes superficies de material deportivo y los hipermercados. Además, se aprecia una creciente penetración en el mercado de las cadenas de venta de ropa y de tiendas 'online'.

El creciente peso de las cadenas y grandes superficies se traduce en una tendencia de aumento del grado de concentración de la oferta. Las cinco primeras cadenas alcanzaron en 2016 una cuota de mercado conjunta del 24,5%, mientras que las diez primeras reunieron el 31%.