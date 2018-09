Los 'milennials' exigen una "rápida e inexorable transformación" en el sector inmobiliario

Así lo indicaron los principales agentes del sector inmobiliario que este martes participaron en el Foro Inmobiliario de Europa Press, que además coinciden en asegurar que la transformación afectará a todos los segmentos del negocio.

"Se trata de una transformación rápida e inexorable que va a afectar a todos los segmentos", aseveró el socio responsable de Real Estate de Deloitte, Alberto Valls, respecto a los ocho millones de 'millennials' que, según sus datos, actualmente existen en España y están llegando al mercado.

Así, en el campo residencial, esta población nacida en las décadas de los ochenta y los noventa es la que está marcando el aumento de la demanda de alquiler.

"Están cambiando la consideración de la vivienda como principal inversión y principal foco del ahorro de las familias", indicó Valls. "Así, el alquiler como forma habitual de acceso a la vivienda va a aumentar, también por sus condiciones de vida, marcadas por menos trabajo fijo y más cambios de empleo y ciudad de residencia", añadió.

En cuanto a la vivienda en propiedad, Neinor Homes calcula que si bien los 'milennials' actualmente compran el 15% de sus viviendas, este porcentaje aumentará a lo largo de los próximos años, según el consejero delegado de la promotora, Juan Velayos.

Ante este hecho, Velayos apuntó los retos a los que el sector se enfrenta para atender esta demanda tanto en cuanto a tipo de producto como en su comercialización.

"No imagino casas que no sean 'smart', el nuevo comprador exige tecnología, pero también es más sensible a otros factores como la sostenibidad energética y medioambiental", detalló el primer ejecutivo de Neinor.

Respecto a la comercialización, Velayos auguró la desaparición de los tradicionales canales de venta, como "las casetas a pie de obra y los planos", que darán paso a la venta 'online'.

"Los 'milennials' tienen mucha información en la palma de la mano y es la generación del 'aquí y el ahora'", indicó en este sentido el representante de Deloitte.

GENERACIÓN DE LAS 'CUATRO Cs'.

"Además de ser una generación marcada por la disrupción de las nuevas tecnologías y la demoledora crisis, se caracteriza por las denominadas 'cuatro Cs', esto es, cambiar, crear, colaborar y ciencia", detalló de su lado el director gerente de Valdebebas, Marcos Sánchez Foncueva.

"Siempre están cambiando, de empleo o de ciudad, están decididos a innovar y crear si no encuentran trabajo, apuestan por la economía colaborativa y por la ciencia y la tecnología", explicó.

Y, según el máximo dirigente de Valdebebas, actualmente el urbanismo "no ofrece las soluciones y la flexibilidad" que esta generación plantea. "Se ha quedado obsoleto y anclado en el pasado", aseveró respecto a la planificación y regulación urbanística.

No obstante, para Sociedad de Tasación los 'milennials' aún no están en el mercado. "Están mirando si entran o no en él, retrasan la decisión de compra de una vivienda", señaló su presidente Juan Fernández-Aceytuno.

"Son más cosmopolitas, viajan más, tienen menos hijos y, por todo ello, menos necesidad de cobijo", añadió. "Y además no son especulativos, ven el ciclo económico a más largo plazo", consideró.

No obstante, la llegada al mercado de los españoles nacidos en las dos últimas décadas del pasado siglo también afectará a otros segmentos del negocio inmobiliario, como es el de las oficinas, los centros comerciales y las naves logísticas.

LOS CENTROS COMERCIALES, OBLIGADOS A REINVENTARSE.

En cuanto a estas últimas, están en "plena transformación", según afirmó el consejero delegado de Merlín Properties, Ismael Clemente, ante la mayor demanda de espacio de almacenamiento que requiere el actual auge del comercio 'online' a su vez impulsado por estas nuevas generaciones.

De igual forma, estos nuevos consumidores y su tendencia al comercio 'online' están planteando un reto a los operadores de 'retail' y los grandes centros comerciales.

"Están obligados a invertir, reubicarse y reinventarse para competir, mediante la apuesta por la tecnología o por ofrecer experiencias y eventos además de productos, que ahora se compran por Internet", detalló Clemente.

Por contra, el primer ejecutivo de Merlín auguró futuro para los edificios de oficinas. "Hoy a los trabajadores no sólo les gusta ir a oficina, sino compartir espacio con empleados con tareas distintas a las suyas para intercambiar experiencias", aseguró.

"Por ello, ahora es preciso que las empresas que alquilamos oficinas miremos más allá de la empresa que la arrienda y se trate de procurar el bienestar de los trabajadores que las ocupan y las usan", explicó.