Los taxistas madrileños consideran que su nuevo reglamento les permitirá competir con las VTC

La patronal estima que la nueva normativa pese a llegar con "retraso" y ser "mejorable", supondrá un "positivo cambio" en la "difícil situación" que atraviesan los taxistas madrileños.

Madrid es la ciudad en la que actualmente circulan mayor número de VTC, dado que a cierre de marzo contaba con 7.269 coches de este tipo lo que arroja una proporción de un coche de firmas como Uber y Cabify por cada dos taxis.

El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado entrar a regular el sector de los VTC, como han hecho otras comunidades y, por contra, ha optado por flexibilizar la normativa del taxi.

Fedetaxi considera que este cambio normativo "atiende la mayoría de propuestas" efectuadas por los taxistas madrileños, dado que les dota de medidas que permitan "rebajan las rigideces que dificultan su competitividad" y que pueden !ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios".

VALOR DE LAS LICENCIAS.

La Federación estima que el hecho de que el nuevo reglamento "mantenga la limitación al número de licencias de taxi" contribuirá a frenar la disminución de su valor.

Además, subrayó el hecho de que posibilite el servicio de taxi compartido, los vehículos de hasta nueve plazas, la creación de "más tarifas fijas" similares a la vigente al aeropuerto y la oferta de precios cerrados de antemano al inicio del viaje.

No obstante, los taxistas consideran que el hecho de que el Gobierno regional no ha regulado los VTC constituye "un tratamiento parcial del problema" que, "aunque mejora la situación, no la resuelve".