El icónico restaurante Jockey renace en la escena madrileña como Saddle

En concreto, el nuevo local, que está situado en Amador de los Ríos, se apoya en un equipo humano formado en los mejores restaurantes españoles y que se marca como objetivo el convertirse de nuevo en un referente a todos los niveles.

La apertura de Saddle está prevista para esta primavera y hace un guiño a Jockey, que cerró en 2012, ya que su nombre en inglés significa 'silla de montar'.

El restaurante cuenta con un espacio de 1.600 metros cuadrados en total y se reparte en tres plantas que acogerán diferentes conceptos gracias al trabajo de Studio Gronda.

En la planta principal, The Lobby Bar ofrecerá una propuesta gastronómica y de coctelería en un ambiente de refinada informalidad. En esa misma planta, The Restaurant servirá en sus 25 mesas, alta cocina tradicional en un espectacular entorno donde cobra especial protagonismo el lucernario y un pequeño jardín, mientras que The Rooms, en la primera planta, acogerá un total de cinco privados con recepción independiente y una capacidad de entre cuatro y 24 personas.

Carlos García Mayoralas, director de operaciones procedente del Grupo Dani García, será el encargado de coordinar al equipo humano, que estará acompañado Adolfo Santos (Lakasa y Santceloni) que liderará la propuesta como chef ejecutivo.

Para el servicio de sala se ha fichado como director con Vicente Alonso, que llega desde El Paraguas, mientras que Israel Ramírez (Dani García Restaurante) ejercerá como director de vinos al frente de una bodega con más de 1.000 referencias, y Pedro Morillas (Amazónico y Platea) será el encargado de la coctelería.