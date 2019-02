Las fusiones y adquisiciones caen un 20,3% en enero, con 161 operaciones, según TTR

El sector inmobiliario ha sido el más activo en el primer mes de 2019, con un total de 56 transacciones, seguido por el de tecnología, con 20 operaciones.

Con respecto al mercado 'Cross-Border', las empresas españolas han elegido como principales destinos de inversión a Portugal, con 7 operaciones, y a Brasil, con 5. En términos de importe, Portugal es el país en el que ha habido un mayor desembolso (212,20 millones de euro).

Estados Unidos y Reino Unido, con 12 operaciones cada uno, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España, no obstante, por importe destaca Suiza, con un total de 297,33 millones de euros.

En cuanto al 'Private Equity', se han contabilizado un total de 12 operaciones por 280,44 millones de euros en enero de 2019, lo que ha supuesto un descenso del 43% en el número de operaciones y del 22% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año precedente.

Por su parte, en el mercado de 'Venture Capital' se han llevado a cabo 28 transacciones con un importe agregado del 103,31 millones de euros, un 32% menos de operaciones y un 72% menos en su importe en términos interanuales.

LA ADQUISICIÓN DEL 98,83% DE EUROPAC, LA TRANSACCIÓN DESTACADA DEL MES

En enero de 2019, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición del 98,83% de Europac por parte de DS Smith, a través de una oferta pública de adquisición.

La operación ha registrado un importe de 1.647,66 millones de euros y ha estado asesorada por la parte legal por DLA Piper España, Uría Menéndez España, Pérez-Llorca, Slaughter And May UK, y Linklaters Spain. Y por la parte financiera, han participado Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, y Bank of America Merrill Lynch.

En cuanto al ránking TTR de asesores financieros del mercado, por número de operaciones y por capital movilizado, lidera en 2019 Citigroup, con dos transacciones y 570 millones de euros registrados, mientras que en el de asesores jurídicos, lidera la firma Latham & Watkins España con 572,81 millones de euros y 3 operaciones registradas.