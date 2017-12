Los españoles obtendrán una media de 93 euros por vender los regalos no deseados de Navidad

En concreto, el informe muestra que casi un tercio (27%) de los españoles han recibido más de un regalo no deseado esta Navidad, por lo que un 40% de los encuestados afirma quedárselos, y un 30% cambiarlos, mientras que el 6% prefiere hacer 'regifting'.

Esta tendencia se está acentuando cada año,ya que el 44% de los españoles reconoce que es una manera sencilla de obtener un dinero extra para comprar aquello que realmente quiere. Sin embargo, la otra mitad de los españoles (50%) prefiere ahorrar este ingreso extra y contar con ese colchón en su economía.

El motivo más repetido por el cual el 39% de los encuestados no se atreven a vender los regalos no deseados es de carácter cultural, ya que existe la creencia de que es un gesto desconsiderado para la persona que ha realizado el regalo. Por este motivo, un 28% declara que vendería más regalos navideños no deseados si alguien realizara esta transacción por ellos.

Curiosamente, al 59% de los encuestados lo que realmente les molestaría es que vendieran su regalo para comprar otro para otra persona, no el hecho de que lo reemplazaran por un artículo que de verdad les guste, tal y como afirma un 32% de los españoles.

La directora de comunicación de eBay, Mónica Pérez, confirma que en España cada vez más se practica el 'regifting'. "Cada vez hay más españoles que practican 'regifting0 a través de plataformas como eBay, que facilitan a los usuarios obtener un dinero extra para invertirlo en un artículo que realmente les guste, y a la vez poner estos regalos a disposición de otros para quienes puedan ser el objeto perfecto", ha indicado.