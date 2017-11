El 95% de empresas extranjeras prevé aumentar o mantener sus inversiones en España en el próximo año

El estudio apunta que la valoración de las empresas extranjeras sobre el clima de negocios en España en 2017 ha mejorado con respecto al año pasado, hasta situarse en una puntuación de 2,93 puntos sobre el total de 5.

En concreto, destacan las perspectivas favorables de los inversores extranjeros sobre todo en inversión, facturación, empleo, y exportaciones.

De esta manera, el porcentaje de empresas que prevé mantener o aumentar su facturación en España alcanza el 91%, frente al 84% del año anterior; mientras que solo el 3% tiene previsto disminuir sus exportaciones a terceros mercados desde España en 2017.

El barómetro destaca que el área más importante para los inversores es el capital humano, seguido del tamaño de mercado, las infraestructuras y el mercado laboral.

Los datos apuntan a una consolidación de la tendencia ascendente iniciada en 2014 y que continuó en 2015 y 2016, reflejando la recuperación económica y la salida de la crisis.

Según el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la inversión directa extranjera en España ascendió al total de 14.205 millones de euros en el primer semestre, lo que representa un aumento de más del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el acto de presentación del barómetro de 2017 han participado la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela; el director ejecutivo de Invest in Spain, José Carlos García de Quevedo; el presidente de Multinacionales por marca España, Adolfo Aguilar Delgado; el director de Relaciones Institucionales del IESE Business School, Luis Arias Hormaechea, y la investigadora asociada del International Center for Competitiveness de IESE María Luisa Blázquez. Durante la jornada se ha presentado además la 'Guía de Negocios en España 2017', elaborada por Icex-Invest in Spain en colaboración con Garrigues.