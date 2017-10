Las empresas deben adaptarse al nuevo cliente y atraer talento para tener éxito en el área digital

Durante su intervención, la consejera delegada de Siemens España, Rosa García, ha incidido en que el gran reto y la gran oportunidad para las empresas es adaptarse a los nuevos clientes, que tienen una expectativas totalmente distintas a las de hace unos años, al mismo tiempo que ha resaltado la necesidad de crear un lugar para atraer a los mejores profesionales.

La presidenta de Microsoft España, Pilar López, ha remarcado que en el entorno actual también tiene un componente muy grande de transformación cultural, que hace que el cliente haya cambiado profundamente. "Seguir haciendo las cosas hasta ahora no es una opción, aprovechar todas las ventajas que la tecnología pone a nuestra disposición requiere una forma distinta de hacer las cosas", ha agregado.

En este contexto, López ha subrayado que es necesario un cambio en la propia organización de las empresas, que deben abandonar sus procesos jerárquicos y trabajar en red para aprovechar sus beneficios y ventajas.

El consejero delegado de Evo Banco, Enrique Tellado, ha señalado que la sociedad se enfrenta al "cambio de paradigma" marcado por la aparición de una inteligencia diferente a la del ser humano, el comportamiento exponencial de las nuevas tecnologías y la desaparición de barreras entre sectores.

En este sentido, ha incidido en la importancia que tiene en este nuevo contexto la colaboración y ha remarcado que los retos a los que se enfrentan las empresas son el cambio en los comportamientos de los clientes y la atracción y la retención del talento. Así, ha remarcado que España tendrá éxito si las empresas son capaces de satisfacer al cliente y dar a los empleados el entorno para que desarrollen sus proyectos.

NECESIDAD DE COLABORACIÓN.

A este respecto, el presidente de Accenture España, Juan Pedro Moreno, ha añadido que el actual mercado obliga a las empresas a cambiar el modelo productivo desde un modelo de silos a uno en que se trabaja en colaboración con todos los eslabones de la cadena, tanto internos como externos. De hecho, ha subrayado que la dificultad para colaborar es una de las tres barreras para la transformación de las empresas junto con el talento y la asunción por parte de la empresas de la que es un cambio necesario.

Asimismo, Moreno ha destacado la importancia de no confundir luchar contra la incertidumbre con no cambiar nada y ha remarcado que lo que es necesario es un marco estable con un plan estratégico que entienda la lo que va a pasar para definir un horizonte que facilite la toma de decisiones. "No cambiar nada no es dar estabilidad, no cambiar nada no es restar incertidumbre", ha incidido.

En este sentido, ha añadido que esto vale tanto para las empresas como para las administraciones públicas, ya que parece que Europa esta "muy preocupada por protegerse en vez de competir" con nuevos actores de mercado como Airbnb, Uber o Amazon. Así, ha incidido en que para combatir la incertidumbre lo mejor es atacar con cambios e ideas y ha subrayado que cambiar y adaptarse puede ser "una fuente de ingresos".

Por su parte, la consejera delegada de Siemens España ha añadido que para que una empresa sobreviva al cambio actual es necesario que este permanentemente obsesionado con los problemas reales de al sociedad, como es el caso de Siemens, y ha agregado que actualmente hay muchos gurús de la Industria 4.0, pero pocas personas que sepan hacer las cosas.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén, ha remarcado que los retos más importantes a los que se enfrenta su compañía actualmente es el cambio climático, ya que cuando se concibió el sector energético no se pensó en este aspecto, y la enorme competencia que ha surgido de la globalización.

En este sentido, ha incidido en que para luchar contra el cambio climático la única forma que tienen es reducir las emisiones de CO2 y actuar sobre la eficiencia energética, lo que conllevará un sobrecoste. Así, ha instado a los gobiernos y reguladores a que no tomen decisiones energéticas pensando en citas electorales, sino más a largo plazo.