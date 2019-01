Las eléctricas defienden en el Congreso una menor fiscalidad para afrontar más inversiones en sus nucleares

Estas compañías acudieron este miércoles a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dentro del marco de comparecencias que tienen lugar de cara a la elaboración del informe parlamentario de este organismo del ejercicio 2017.

Concretamente, acudieron a la comisión, que se celebró a puerta cerrada, el director de Nuclear Naturgy, José María Nubla; el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López; el director general de Nuclear Iberia de Endesa, Gonzalo Carbó de Haya, y el director de Generación EDP, Miguel Mateos.

NINGUNA CONFIRMÓ QUE QUISIERA DEJAR DE OPERAR

Más allá de la actividad desarrollada en el ejercicio en cuestión, diferentes grupos han explicado a Europa Press que, aun sin realizar propuestas concretas, las compañías plantearon que tenían que hacer frente a "una carga tributaria inasumible" o que los costes eran "exagerados".

"Básicamente ese era el mensaje. O me bajáis los impuestos o la nuclear no me sale rentable porque no salen las cuentas", ha explicado uno de los diputados, al tiempo que otra diputada presente en las comparecencias se preguntaba cómo podían ser negocios no rentables cuando siguen operando y su voluntad es continuar haciéndolo.

"Se les preguntó si era cierto que no querían seguir operando y ninguna lo afirmó, todo lo contrario. Dijeron que estaban preparadas después de incorporar modificaciones tras Fukushima y que estaban dispuestos a pasar la revisión periódica", ha asegurado esta diputada.

Y es que, según ha corroborado otro diputado, ninguna de las compañías expresó que el negocio fuera inviable. Es más, considera que con los datos expuestos por las empresas, la sensación que dejaron en el Congreso fue de que tenían una "firme disposición" de mantenerse. "Van a solicitar la prórroga todos", ha apostillado.

ENDESA AVANZA QUE PEDIRÁ ALARGAR LA VIDA DE SUS CENTRALES

Una afirmación que no es unánime dentro de la ponencia, puesto que otro diputado destaca que únicamente Endesa avanzó de forma contundente que salvo que se le impidiera, iba a pedir el alargamiento de vida de sus centrales por diez años más, mientras que el resto, Iberdrola, Naturgy y EDP, se mostraban más a la expectativa del futuro Plan de Energía y Clima, aún no publicado por el Gobierno, y los tiempos que establezca para las nucleares.

Precisamente, la publicación de este plan, así como la nueva ley que articule la transición energética que acuerde el Gobierno fue una de las demandas de cara a gozar de una mayor certidumbre y poder cuadrar una planificación.

Así, otra diputada ha incidido en la necesidad de contar con esta estrategia con la suficiente previsión, y así no repetir errores del pasado. "Por eso pedimos una planificación ya. Si no, viviremos la situación de Garoña", ha apuntado. "Hay que dar algo de estabilidad política y previsión, y que nadie vaya a presionar ni a poner en un brete a ningún Gobierno, amenazando con cerrar", ha apostillado.