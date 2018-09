El consejero delegado de JD.com vuelve a China tras ser arrestado por "conducta sexual indebida"

El abogado estadounidense de Liu, Earl Gray, ha subrayado que su defendido niega los cargos y ha añadido que no espera que acusen formalmente a su cliente ya que ha sido liberado y le han permitido volver a China.

JD.com se ha adherido a la versión del abogado y ha indicado que la acusación no tenía base, pese a que la Policía de la ciudad estadounidense ha afirmado que la investigación todavía sigue en marcha.

"No sabemos si habrá cargos o no porque no hemos concluido la investigación", ha comunicado el portavoz del departamento policial, John Elder, quien no ha dado más detalles del arresto.

La detención de Liu ha provocado dudas sobre si JD.com, que cotiza en el Nasdaq y cuenta entre sus inversores a Walmart, Google y la china Tencent, podría afrontar dificultades dada su estructura.

El reglamento de la compañía exige que Liu, que tiene casi el 80% de los derechos de voto, esté presente en las reuniones del consejo de administración para tomar decisiones.

El diario 'The Financial Times' ha informado, citando a dos fuentes diferentes, de que el caso involucra a Liu, que es estudiante del programa de doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de Minnesota, y a una estudiante china en esa misma institución.

"Estamos buscando información y verificación de los departamentos relevantes de Estados Unidos", ha esgrimido la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying.