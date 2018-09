La comida sana a domicilio dispara su crecimiento un 260% en un año

La comodidad, la rapidez y la variedad gastronómica son los aspectos más valorados por los usuarios a la hora de para pedir comida a domicilio, según se desprende del VI edición del 'Gastrómetro, estudio anual del sector de comida a domicilio en España' de Just Eat.

En concreto, el informe confirme el auge de la apuesta por el 'delivery' en España, ya que el 99% de los encuestados reconoce pedir comida a domicilio una o más veces al mes.

De esta forma, el perfil del usuario que pide comida a domicilio es una persona joven, cosmopolita, de poder adquisitivo medio y que vive en familia o en pareja.

Respecto al tipo de comida que consumen los españoles, la gastronomía asiática ocupa gran parte de las posiciones del ranking con un 25% de los votos, seguida de la comida italiana (22%), la japonesa (21%), la americana (19%), mexicana y tailandesa (4%).

Sin embargo, destaca que el tipo de comida que más crecimiento haexperimentado este año ha sido la comida sana, que ha crecido un 260% respecto al año anterior. Los pedidos de platos veganos y vegetarianos han aumentado un 80% y un 29%, respectivamente, en comparación con 2016.

EL FÚTBOL, MOMENTO ESTRELLA PARA PEDIR COMIDA A DOMICILIO

El informe señala que siete de cada diez usuarios reconoce pedir comida a domicilio desde su casa, mientras que cada vez son más los usuarios (18%) que se decantan por pedir 'On the Go', es decir, de camino a su destino (casa, oficina, universidad, etc.), gracias a la movilidad que ofrecen los dispositivos móviles.

Respecto al momento preferido por los españoles para disfrutar de la comida a domicilio es en una cena o comida con amigos. Así, el 26% de los usuarios de Just Eat declaran utilizar la plataforma cuando se reúnen con amigos.

La celebración de un partido de fútbol también es otro de los momentos estrella para pedir comida a domicilio (9% de los votos). De hecho, datos internos de la compañía confirman que, en partidos importantes, los pedidos suelen aumentar alrededor de un 35%.