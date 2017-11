Los auditores internos advierten de que la incertidumbre geopolítica puede materializar otros riesgos remotos

Durante la inauguración de las XXII Jornadas de Auditoría Interna, Martínez ha destacado que los auditores internos "no pueden centrarse únicamente en las amenazas más perceptibles", ya que los riesgos "se concatenan".

"De los riesgos geopolíticos emanan en parte los asociados a la seguridad jurídica o los regulatorios, y aquellos asociados a la globalización están también relacionados con los propios de la digitalización", ha señalado.

Así, el presidente de IAI ha explicado que el contexto actual de incertidumbre obliga al auditor interno a mejorar y ampliar su visión esférica del entorno e identificar los "riesgos emergentes que parecían remotos" y que se materializan "a una velocidad enorme".

Sin embargo, el presidente de The Global Institute of Internal Auditors, Richard Chambers, ha afirmado durante el evento no estar seguro de que muchas compañías estén tomando medidas en relación a las amenazas del entorno. Así, ha señalado que las empresas deben calcular cuál es el potencial impacto de los acontecimientos que suceden en la actualidad a nivel global y diseñar e implantar controles para estar preparadas en el momento que se produzcan.

Una de las claves a las que han apuntado los ponentes durante esta edición ha sido la ciberseguridad, así como los retos que plantea debido a la incertidumbre que provoca la constante evolución tecnológica. En este sentido, el inspector de datos del área internacional de la Agencia de Protección de Datos, Joaquín Pérez, ha destacado el impacto para la empresa que supone el enfoque de riesgo del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales.

Por su parte, Valentín Faura (BDO), Gabriel López Serrano (Microsoft Ibérica) y Yolanda Lamilla (Google Cloud) han apuntado que garantizar la seguridad de los datos en las compañías es "crucial" para cumplir con las regulaciones actualmente vigentes, por lo que las organizaciones deben anticiparse a futuros cambios normativos.