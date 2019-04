El consejo de administración de Dia insta a los accionistas a acudir a la OPA para evitar su disolución

El consejo de administración de Dia, liderado por Borja de la Cierva, ha instado a los accionistas de la cadena de supermercados a que acudan a la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, para evitar la quiebra de la compañía y tras ampliar el plazo de aceptación de la misma hasta el 30 de abril.

En concreto, en una carta remitida a los accionistas, el consejero delegado de la compañía ha recordado que Dia precisa de la ejecución de "medidas urgentes" que permitan restaurar su patrimonio neto y disponer de la liquidez necesaria para afrontar los próximos vencimientos de deuda financiera y bonos y continuar financiando su operativa para devolver a la compaía a la "necesaria estabilidad financiera y patrimonial" que le permita continuar el curso ordinario de su actividad.

De la Cierva recuerda a los accionistas que si la OPA de Fridman no tiene un resultado positivo, el aumento de capital de 500 millones aprobado por los accionistas y asegurado por LetterOne no podrá ejecutarse y, en tal caso, existe "un riesgo elevado" de que la cadena de supermercados no disponga del tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria para el curso ordinario de sus negocios.

De esta forma, advierte a los accionistas de que la compañía se puede ver abocada a un proceso de restructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso a un proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad, situaciones que comportarían la pérdida sustancial o incluso total de la inversión de los accionistas en la compañía.

El consejo de administración ha recordado que emitió el pasado 9 de abril un informe "favorable" en relación a la OPA, al considerarla en ese momento y continuar siendo a día de hoy la "única alternativa" respaldada por los accionistas.

POCA ACEPTACIÓN POR EL MOMENTO DE LA OFERTA

La semana pasada, LetterOne amplió el plazo de aceptación de la oferta hasta el 30 de abril incluido para que los accionistas de Dia dispongan de más tiempo para tomar una decisión sobre la aceptación de la OPA tras la Semana Santa.

La firma de inversión de Fridman, que cuenta con el 29% del capital social, ha informado de que a cierre del 16 de abril, habían comunicado al agente de la OPA aceptaciones respecto de 20.517.986 acciones, lo que supone el 4,64% de las 441.937.819 acciones a las que se dirige efectivamente.

Esta cifra representa el 3,3% del capital social de la cadena de supermercados y se aleja del mínimo de 35,49% que precisa Fridman para que prospere su OPA.