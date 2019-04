Las acciones de Dia se desploman un 4,03%, pero salvan los 0,6 euros

Las acciones de Dia se desplomaron un 4,03% al cierre de la jornada aunque ha logrado salvar los 0,6 euros, un precio alejado del de 0,67 euros ofrecido en la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman.

En concreto, los títulos de la cadena de supermercados, que llegaron a caer hasta un 4,80% a lo largo de la tarde, hasta marcar un precio de 0,59 euros, se recuperaron en el tramo final de la jornada para salvar los 0,6 euros, que se sitúan en registros mínimos del mes de marzo.

Este nuevo descenso del valor de las acciones llega el día de antes de que concluya el plazo para mejorar la OPA de Fridman y presentar ofertas competidoras sobre la cadena de supermercados.

Accionistas minoritarios de la cadena de supermercados como Naturinvest, la 'family-office' de Bontoux-Halley y ex socios de referencia de Carrefour, ya ha confirmado que no acudirán a la OPA de Fridman al considerar que el precio no refleja el valor de la cadena de supermercados.

No obstante, la firma, que cuenta con el 3,25% de las acciones de Dia, estudia elevar su participación para contribuir a conformar un núcleo estable en el accionariado de la compañía.

Por su parte, LetterOne sigue trabajando para captar accionistas para que prospere su oferta, ya que a cierre del 16 de abril habían comunicado al agente de la OPA aceptaciones respecto de 20.517.986 acciones, lo que supone el 4,64% de las 441.937.819 acciones a las que se dirige efectivamente.

La efectividad de la OPA está condicionada a la aceptación de, al menos, el 50% de las acciones a las que se dirige efectivamente, lo que supone un mínimo del 35,49% del capital social, que sumado al 29,001% propiedad de LetterOne, permitiría a éste alcanzar una participación mínima del 64,50%.

Además, la firma de inversión ha reconocido que Dia está operando "significativamente" por debajo de lo previsto por el mercado, por lo que cree "inconcebible" que pueda lograr las expectativas de beneficio para 2019, al tiempo que ha descartado subir el precio de la OPA, fijado en 0,67 euros.