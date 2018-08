Vodafone ofrece un año gratis de televisión total a sus clientes convergentes

Esta oferta ha sido lanzada solo un día después de que se conociera la denuncia de Vodafone a Movistar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por las ofertas del operador español que incluyen fútbol la próxima temporada, al considerar que utiliza prácticas prohibidas y "discriminación abusiva" en términos de precio de represalia contra otros operadores.

La compañía hacía referencia a los comportamientos de Telefónica relacionados con la oferta de fútbol 'Promoción en Fusión+' y con las ofertas telefónicas discriminatorias por operadores. En concreto, la promoción 'En Fusión+' ofrecía contenidos de fútbol gratis hasta 2019, junto a 100 megabites (Mb), fijo y dos líneas móviles, algo que desde Vodafone calificaron como "prácticas prohibidas".

El paquete Vodafone TV Total incluye 120 canales y miles de contenidos bajo demanda, como HBO España, con las temporadas completas de series como Juego de Tronos, El cuento de la criada y los últimos estrenos simultáneos con Estados Unidos, como Heridas Abiertas ('Sharp Objects'); AXN Now, solo disponible con Vodafone, el cual incluye más de 1.000 horas de contenido al año y series "de éxito de canal" como 'The Good Doctor' o 'Quantico'; FOX Play, con todos los episodios de la temporada en emisión de las series más conocidas de FOX, como 'The Walking Dead' y FOX Life; y Disney, incluyendo las temporadas completas de las series "más representativas" de sus canales.

Además, los clientes del nuevo paquete Vodafone TV tendrán la posibilidad de incorporar por cinco euros al mes durante un año el 'Pack Cine', a mitad de precio actual, y el paquete Fútbol, por el mismo precio, que incluye ocho partidos de LaLiga Santander por jornada (siempre uno del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona), la Copa del Rey y LaLiga 1,2,3.

La propuesta convergente de la operadora podrá ser contratada desde el 20 de agosto hasta el 30 de septiembre para todos los clientes nuevos o que ya sean de Vodafone One.