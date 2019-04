Vodafone detectó en 2012 vulnerabilidades en el equipo de telecomunicaciones de Huawei

Vodafone ha explicado que los problemas se "identificaron y resolvieron" en esos mismos años. La vulnerabilidad, en concreto, tenía que ver con Telnet, un protocolo usado para realizar funciones de diagnóstico que podía ser usado como "puerta trasera". No obstante, la teleco ha precisado que nunca se pudo acceder a ella a través de Internet.

"No hay evidencia de que se produjera ningún acceso no autorizado. No fue más que un fallo el eliminar una función de diagnóstico después del desarrollo", ha afirmado la firma británica.

De su lado, el fabricante tecnológico chino también ha confirmado que las vulnerabilidades se solucionaron "en su momento", así como que son "un desafío" para toda la industria.

"Al igual que todos los proveedores de tecnologías TIC, tenemos un proceso bien establecido de notificación públlica y parches y, cuando se identifica una vulnerabilidad, trabajamos codo con codo con nuestros socios para tomar las medidas correctivas correspondientes", ha apostillado Huawei.

Las empresas han reaccionado de esta forma a una información publicada este martes por 'Bloomberg' en la que se afirmaba que la puerta trasera localizada y eliminada hace siete años podría haber permitido que Huawei accediera a la red de telefonía fija de Vodafone en Italia.

DUDAS DE SEGURIDAD

Actualmente, Estados Unidos está presionando en varios países para que se excluya a Huawei del despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones bajo la acusación de que podría ejercer espionaje a instancias del Gobierno chino.

En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Agenda Digital, Andrus Ansip, afirmó el pasado mes de febrero que la Unión Europea debería valorar el "riesgo" de usar los equipos de telecomunicaciones de Huawei pese a no tener pruebas sobre las acusaciones de espionaje.

Meses más tarde, en abril, las autoridades británicas informaron de que permitirán a la firma tecnológica china tomar parte en la construcción de la red 5G de Reino Unido, aunque estará limitada a las partes "no estratégicas" del sistema.

La misma Vodafone decidió a principios de año poner en "pausa" su relación comercial con Huawei en el equipamiento relacionado con el núcleo de la red, limitado su colaboración a las redes de acceso.