Vodafone TV refuerza su oferta con AXN Now y dos paquetes de cine y series con contenidos de Movistar

En rueda de prensa, García-Legaz ha explicado que "desde hace más de dos años" la compañía ha estado desarrollando una línea de entretenimiento porque "en todas las investigaciones" que ha realizado se concluye que "el cine es determinante para la decisión de contratación de televisión", algo que también ocurre con las series internacionales y nacionales.

De este modo, el director de Vodafone TV ha anunciado que, a partir del 18 de junio, los usuarios de Vodafone One TV dispondrán en primicia de los contenidos de 'AXN Now' (servicio bajo demanda) en Videoclub, lo que supone unas 1.000 horas de contenido al año entre estrenos exclusivos, temporadas completas de las series ya emitidas en el canal, nuevas temporadas de series y preestrenos antes de emisión lineal.

"Este servicio tiene un volumen de contenidos de forma constante de más de 400 horas, y unas 25 películas que irán creciendo", ha manifestado García-Legaz, quien ha añadido que el servicio será gratuito para los clientes que cuentan con TV Total.

El director de Vodafone TV ha avanzado que la compañía también va a crear nuevos paquetes a la carta. De esta forma, ha apuntado que 'Más Series' (por 5 euros al mes) incluye contenidos lineales y no lineales (Movistar Series, SyFy HD, AMC y AXN White). "Cuanto juntamos toda la oferta que tenemos actualmente de series --los canales y HBO-- y el pack Series tenemos sin duda la oferta más amplia del mercado español", ha destacado.

En relación con la oferta cinematográfica, García-Legaz ha detallado que el nuevo paquete 'Cine' incluye el canal Movistar Estrenos y una suscripción a Filmin, y ha aclarado que estará disponible para los clientes de televisión por 10 euros al mes.

'Más Series', 'Cine' y 'AXN Now' se suman así a la oferta televisiva de Vodafone que cuenta con más de 120 canales temáticos (Hollywood, FOX, TCM, AXN, TNT, etc); los contenidos HBO España, Filmin y Netflix; y el Videoclub (servicio de vídeo bajo demanda) con más 3.000 contenidos disponibles entre estrenos, cine de librería, series, documentales, infantil, etc.

"Toda esta oferta de contenidos es muy relevante, pero también cómo la hacemos llegar al consumidor", ha manifestado el director de Vodafone TV, que ha puesto en valor que todos estos contenidos "están integrados" y accesibles dentro de la misma herramienta.

Ignacio García-Legaz ha adelantado que los clientes de Vodafone One con Vodafone TV podrán disfrutar del servicio Video Pass en todas las líneas móviles de su paquete. En concreto, desde el 18 de junio al 30 de septiembre, disfrutarán de los contenidos sin gastar datos de su tarifa móvil activando el servicio Video Pass "sin coste adicional" durante el verano. Esta promoción se podrá dar de alta a través de la app MiVodafone.

Preguntado sobre el futuro del canal Movistar Partidazo --Vodafone cuenta de tres canales de la oferta mayorista de Telefónica--, García-Legaz ha aclarado que "la oferta mayorista se renueva de forma anual el día 30 de junio". "Empararemos al 30 de junio a ver qué ofrece Telefónica en su oferta mayorista y ahí decidiremos los canales que procedan", ha manifestado.

De este modo, el director de Vodafone TV ha descartado los canales de motor (Moto GP y Fórmula 1) porque "tanto en audiencia como en suscriptores las cifras estaban muy por debajo de las expectativas" de la compañía. "Si no funcionan las cosas, revertimos nuestra estrategia", ha recalcado.