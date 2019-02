Vodafone España eleva un 24% sus conexiones de IoT en 2018 y alcanza los 2,13 millones

En una rueda de prensa, el director del negocio de Empresas de Vodafone España, Daniel Jiménez, ha destacado que este crecimiento ha estado impulsado por el buen comportamiento en tres sectores, entre ellos el de la teleasistencia, done ha sumado en 2018 alrededor de 160.000 conexiones, crecimiento que espera mantener este año.

Los otros dos sectores han sido el de banca y finanzas, donde ha elevado el número de líneas IoT en 50.000, y el de la seguridad, en concreto para paneles de alarmas y otros servicios, donde ha sumado 100.000 nuevas conexiones en 2018.

El director de IoT de Vodafone España, Daniel Barallat, ha explicado que el mercado español de conexiones de IoT está muy igualado entre los tres principales operadores del país, Telefónica, Vodafone y Orange, lo que supone un cambio respecto a los que ocurría hace unos años donde Telefónica tenía una cuota de mercado del 60%.

Actualmente, Telefónica lidera el mercado con unos 2,4 millones de conexiones IoT, seguida de Vodafone y Orange, que tiene unos 2,1 millones. En 2018, Vodafone ha sido la empresa que más líneas ha sumado, ya que ha logrado alrededor de 100.000 más en comparación con Orange, que ganó 323.910 y Movistar, que incorporó 317.600.

Jiménez ha destacado que España está haciendo un "muy buen trabajo" en IoT y no tiene "nada de que envidiar a otros países de Europa. Además, ha asegurado que el Internet de las Cosas es una "oportunidad" para el país y que inicialmente se centrará en el campo empresarial para más adelante desarrollarse en el mercado de consumo.

En este sentido, ha asegurado que el mercado de las conexiones de IoT tiene un alto potencial de crecimiento que le permitiría duplicar el número de líneas existentes, aunque no se ha aventurado a dar una fecha. En el caso de Vodafone, el objetivo es elevar sus ingresos de IoT en torno a un 20%, para lo que necesita elevar el número de conexiones en un porcentaje mayor.

APOYO DEL 5G

En este contexto, la compañía ha asegurado que la nueva tecnología móvil 5G va a ser un habilitador del IoT gracias a las ventajas que ofrece la baja latencia y la capacidad de gestionar gran cantidad de información en poco tiempo.

Vodafone está desarrollando los primeros casos de uso que permitirán testar la tecnología 5G y aplicarlos a diferentes ámbitos y en los que colabora con más de 70 agentes entre los que se encuentran grandes empresas, así como instituciones y administraciones públicas.

Entre los que ha presentado la operadora a las ayudas de Red.es se encuentra una relacionado con Inteligencia Artificial aplicada a la sensórica en la Autoridad Portuaria de Vigo, uno de atención médica avanzada en unidades móviles (ambulancia) con especialistas en Galicia y otro de rescate de personas con drones en Cataluña.

Asimismo, el director de Administraciones Públicas de Vodafone España, Carlos Becker, ha destacado el potencial que representan las Administraciones Públicas para el crecimiento exponencial del IoT gracias al 5G y ha puesto como ejemplo que en España hay 8,5 millones de mayores de 65 años y solo unos 520.000 disfrutan de servicios de teleasistencia.

Otro de los sectores en los que más está creciendo Vodafone es el sector del automóvil. Así, destaca su acuerdo con Lexus, en cuyos nuevos modelos Vodafone incorpora una solución de Connected Car que dota de conectividad a los vehículos de cara a ofrecer diferentes servicios a los usuarios, que van desde una solución de 'Wifi in the Car', permitir enviar rutas al navegador desde un Smartphone, información de tráfico online en tiempo real, etc.