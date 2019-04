Viscofan avanza que las ventas de envolturas crecen un 7% en el primer trimestre

En concreto, la firma navarra ha decidido publicar la evolución comercial en los primeros meses de este ejercicio como anticipación a la junta general de accionistas que se celebrará previsiblemente este viernes.

La compañía ha precisado que en el primer trimestre el incremento de las ventas de envolturas se sitúa dentro del rango previsto en el 'guidance' de la compañía, mientras que todas las áreas reflejan crecimientos positivos, donde destaca la fortaleza del crecimiento en Latinoamérica.

De esta forma, en estos primeros meses han continuado las iniciativas previstas en esta fase del plan estratégico 'More to be', entre las que figura la puesta en marcha del tercer módulo en la nueva tecnología de celulósica en la planta de Cáseda (España), que permitirá alcanzar mejores costes productivos en la segunda mitad del año conforme a lo previsto en los planes de la compañía, que ha subrayado que el 'guidance' de objetivos esperados en 2019 se mantiene inalterado.

Viscofan tiene previsto presentar los resultados correspondientes al primer trimestre de este ejercicio el 7 de mayo al cierre del mercado.