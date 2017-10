Viscofan eleva un 4,6% su beneficio en los nueve primeros meses

La cifra de ingresos del fabricante y comercializador de envolturas artificiales de celulosa, colágeno y plásticos para productos cárnicos alcanzó los 580,7 millones de euros en el periodo de enero a septiembre, lo que supone un incremento del 8,1%.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó a cierre de septiembre en los 164,8 millones de euros, un 10,8% más frente al año anterior, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) se elevó un 9,3%, hasta los 122,7 millones de euros.

La deuda bancaria neta al cierre de septiembre se sitúa en 17,1 millones de euros frente a 8,8 millones de euros a diciembre de 2016. Viscofan ha precisado que esta fortaleza de balance ha permitido incrementar el dividendo y acelerar inversiones enmarcadas dentro del plan estratégico 'More to be' 2016-2020.

El presidente del grupo, José Domingo de Ampuero y Osma, ha señalado que "actualmente se han completado los principales proyectos de inversión planificados para este año, destacando la nueva planta en Cáseda que entrará en producción en el cuarto trimestre de este año".

"Con estos resultados el Grupo Viscofan se encuentra en una excelente posición para alcanzar los objetivos planteados para el conjunto de 2017 a pesar de enfrentarnos a un entorno de tipos de cambio mucho más desfavorable del esperado a principios del ejercicio", ha recalcado.