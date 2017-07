Viscofan eleva su beneficio un 10,5% en el primer semestre

La cifra de negocio de la compañía creció un 9,4%, hasta los 390,3 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 116,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,8% frente a los 100,6 millones de euros del ejercicio anterior.

Por naturaleza de los ingresos, las ventas de envolturas contribuyen con 369,4 millones de euros, un 9,8% más, y los ingresos por venta de energía de cogeneración aportaron 20,9 millones en el mismo periodo, lo que supone un incremento del 2,4%.

La deuda bancaria neta de la firma se eleva a los 18,9 millones de euros a cierre de junio, debido al pago el pasado mes de junio del dividendo complementario y a las mayores inversiones enmarcadas dentro del plan estratégico 'More to be', después de que la compañía destinara 51,8 millones de euros a inversiones.

El presidente de Viscofan, José Domingo de Ampuero y Osma, considera que los resultados de este semestre les permite seguir con su plan estratégico para "reforzar el posicionamiento en el sector". "Llevaremos a cabo multitud de iniciativas y proyectos, que avanzan conforme a nuestros planes iniciales, a la vez que reiteramos nuestros objetivos de crecimiento a corto plazo en las principales magnitudes financieras", ha indicado.