Vipera adquiere la empresa española SoftTelecom por 1,3 millones

SoftTelecom consiguió facturar 788.000 euros en el último ejercicio con un beneficio operativo de 247.000 euros y está experimentado un "fuerte crecimiento", aseguran desde Vipera.

One to One Corporate Finance, que ha actuado como asesor financiero de esta operación, ha explicado que SoftTelecom "se adapta perfectamente al objetivo de Vipera de seguir desarrollando sus productos y, en particular, de ser una plataforma de lanzamiento para ampliar las ventas en el mercado español".

La venta de SoftTelecom, fundada en 2005, coincide con la jubilación de su principal propietario.