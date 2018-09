Vestas no renovará los contratos de ETT en Daimiel (Ciudad Real) pero los recuperará en 2019, según CCOO

"Según la empresa, hay un retraso en la disponibilidad de los moldes de las palas V-150 que iban a comenzar a fabricarse en Daimiel a partir de octubre-noviembre, pero ha asegurado que el retraso es coyuntural y que la adecuación de la factoría de Daimiel para la producción de las palas V-150 estará ultimada en el primer trimestre de 2019", ha informado en nota de prensa el secretario provincial de CCOO-Industria en Ciudad Real, David Vera.

Entre tanto, ante la falta de suficiente carga de trabajo, Vestas no renovará los contratos realizados a través de ETT que vayan venciendo a partir de ahora; si bien la empresa garantiza que recuperará a todos los afectados en cuanto la planta de Daimiel comience la producción de las palas V-150.

Vestas también ha garantizado la continuidad de todos los trabajadores directos de su plantilla de Daimiel, unas 570 personas, que de momento seguirán produciendo las palas V-126 que vienen fabricándose en esta factoría.

"No podemos dejar de advertir que la credibilidad de Vestas está muy dañada en nuestro país, y especialmente entre sus trabajadores, después de cómo ha actuado en León; pero hemos atendido y entendido las explicaciones de la empresa", ha indicado Vera.

Bajo su punto de vista, lo que va a hacer Vestas no deja de ser una regulación temporal de empleo mientras no pueda comenzar la producción de las V-150 en Daimiel. "Una regulación de empleo que le resulta fácil y barata, disponiendo como dispone de tantos trabajadores de ETT. La legislación se lo permite y no queda más que asumirlo", ha añadido.

"En cualquier caso, estaremos muy vigilantes para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo y así se lo hemos hecho saber a Vestas, a la que también hemos reclamado mayor estabilidad en el empleo. No puede ser que más del 40 por ciento de las personas que trabajan en la planta de Daimiel sean trabajadores de ETT con contratos temporales; a los que la empresa utiliza y de las que prescinde como si fueran de usar y tirar", ha concluido.