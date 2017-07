RSC. UN VIDEOJUEGO TERAPÉUTICO PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN, GANADOR DE LAS BECAS BIFRUTAS

El proyecto ‘Animal Hero Universe’ ha sido el ganador del premio final de 20.000 euros de las Becas Bifrutas de Pascual, una dotación que servirá para ayudar a la producción de un videojuego terapéutico para niños con síndrome de Down.

La fundadora del proyecto ganador, Silvia Quera, recogió el premio este miércoles. La dotación la ayudará a producir este videojuego de aventuras para que los niños con síndrome de Down puedan jugar y aprender con ejercicios terapéuticos que se encuentran camuflados a lo largo de la historia del videojuego para que no tengan la sensación de estar haciendo deberes.

El videojuego está diseñado en colaboración con expertos en síndrome de Down, para asegurar su eficacia y conseguir que los niños puedan sacar el máximo beneficio. A estas becas se presentaron 4.500 proyectos a lo largo de los 10 meses que duró el concurso, de los cuales optaron al premio final un total de 825.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso