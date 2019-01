Unidos Podemos no apoyará más decretos de Industria si no se impide el cierre de fábricas como Alcoa

Estas amenazas son, tal y como ha asegurado en rueda de prensa la portavoz industrial del grupo confederal, Yolanda Díaz, "las tres principales problemas que tiene el Ministerio de Industria y la SEPI" y, por ello, considera "incomprensible que un Gobierno renuncie a actuar en política industrial y a practicar política de Estado".

"No actuar es no sólo dejar caer a trabajadores implicados, sino a sectores productivos estratégicos de España", ha aseverado en el Congreso la diputada de En Marea, lamentando que "hasta el día de hoy, hay absoluta insolvencia en materia industrial por parte del Gobierno".

PODRÍA HABER MÁS CIERRES

En este sentido, ha puesto de ejemplo que la ministra Reyes Maroto dijera que sú último decreto "no servía" para mejorar la situación en Alcoa o que, tras solicitar un estatuto para las industrias electrointensivas, se contemplara su elaboración en un decreto para dentro otros seis meses.

También ha reclamado un cambio en la orden de interrumpibilidad pues cree que la aprobada el pasado diciembre "empeoraba las condiciones" no sólo para Alcoa, sino para también otras industrias, como Ferroatlántica, que "pueden caer por esta modificación".

"No vamos a apoyar al Gobierno si practica las mismas políticas que el PP. Esto no ha sido una catástrofe natural", ha advertido Díaz, asegurando que el Gobierno "tienen herramientas para garantizar que estas siguen adelante" pero que, "si no se actúa", los trabajadores de estas empresas "se van a la calle".

PIDE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LAS FÁBRICAS

La rueda de prensa ha tenido lugar tras conocer la suspensión de una reunión que varios diputados del grupo confederal tenían concertada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que según Díaz se ha cancelado "sin razón alguna que lo justifique".

La postura del grupo confederal es que el Gobierno "mire a Europa" e intervenga en las industrias, pues creen que ni Francia, ni Alemania ni Italia "dejarían caer" a "sectores estratégicos".

"Echamos de menos una decisión política, sencilla, clara y que pueda entender todo el mundo: El Ministerio de Industria no va a consentir que se cierre Alcoa, La Naval ni que caiga Isowat", ha reivindicado el diputado de Podemos Rafa Mayoral que ha pedido "medidas concretas y lanzar mensajes claros".

Y es que, tal y como ha explicado, "con las multinacionales no sirve agachar la cabeza y decir que no se va a intervenir, como se ha hecho como Alcoa". "Eso es una absoluta irresponsabilidad. Hay que darles el mensaje de que no se va a permitir que apaguen el interruptor de la empresa, porque eso dificultaría que se volviera a poner en marcha en el futuro", ha lamentado.

En este sentido, desde Unidos Podemos han recordado que en La Naval cuentan con carga de trabajo para 20 meses y que en el caso de Isowat se trata de problemas de financiación, pero con actividad programada, por lo que ha pedido intervenir para evitar los cierres y garantizar los empleos. "No tiene que hacer nada de lo que hacen los gobiernos de Europa, que es garantizar que haya industria en este país", ha dicho Mayoral.