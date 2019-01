UGT insiste en que "el objetivo hasta el último momento" debe ser "salvar" La Naval y todos sus empleos

El secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, ha insistido en que "el objetivo hasta el último momento" debe ser "salvar" el astillero vizcaíno de La Naval y ha llamado a las administraciones a "volcarse" en la búsqueda de un inversor que "dé garantía" de trabajo a empleados directos e indirectos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Arza ha reiterado su emplazamiento a las administraciones central y vasca sobre la necesidad buscar un inversor para el astillero de Sestao y su exigencia de "compromiso para formar parte del accionariado hasta los límites que marca la UE", de hasta el 50% del capital social.

En cualquier caso, ha remarcado que el nuevo inversor debe tener "carga de trabajo, plan industrial y músculo financiero para no volver a lo que nos ha pasado en anteriores proyectos que, en pocos años, han vuelto a sucumbir".

"Sabemos que es difícil pero nosotros no vamos a tirar la toalla hasta el último día", ha afirmado el dirigente de UGT-Euskadi, que ha advertido de que "el cierre de forma definitiva del astillero sería un mazazo" para la comarca de Margen Izquierda y el municipio de Sestao, con los que los "récords de desempleo siempre se han cebado".

Por ello, ha defendido que las administraciones y los partidos políticos deben intentar "buscar una salida" ya que, entre la plantilla directa e indirecta, están afectados cerca de 2.000 puestos de trabajo que la Margen Izquierda no se puede "permitir el lujo de perder".

En relación a la posibilidad de encontrar inversores que sólo quieran quedarse con el astillero pero no con su plantilla, ha considerado que no hay que "estar tratando esa posibilidad". Según ha indicado, los trabajadores de La Naval tienen "una amplia experiencia" en el sector y "no son profesionales fáciles de buscar en el mercado actual".

"Seguimos insistiendo y trabajando día a día, reuniéndonos con Gobierno Vasco, con Gobierno central, con el administrador concursal, incluso con inversores para tratarles de convencer de que tienen que venir aquí y de que va a haber un compromiso por parte de las administraciones públicas para participar en el accionariado de esa nueva empresa", ha manifestado.

Arza ha apuntado que la "importancia" del asunto tiene que hacer que las administraciones "se vuelquen" para "dar garantía de futuro" a esos 2.000 puestos de trabajo que "están en juego".

Asimismo, ha esperado que en "un futuro próximo" el Gobierno Vasco y el Gobierno central, "una vez que pongan en marcha este proyecto, al de poco tiempo pudieran retirarse e incluso sacar un beneficio de esa aportación para salvar el astillero, que es el objetivo que tenemos que tener todos hasta el último momento".

El dirigente de UGT ha admitido que "comprende" las quejas de trabajadores de otras empresas afectadas por "procesos de reconversión industrial" por el hecho de que "no han sido las soluciones las mismas" para las pequeñas y las grandes empresas.

"Tenemos un debe para esos miles y miles de trabajadores que prestan sus servicios en esas empresas auxiliares a esas empresas que sí tienen más capacidad de presión desde el punto de vista mediático y de movilización", ha indicado.

Por ello, ha realizado un llamamiento a las administraciones para que "no se olviden de esos miles y miles de trabajadores", que en ocasiones van a tener "muy complicada la vuelta al trabajo" debido a su edad. "No podemos prescindir de ese capital humano que tiene una experiencia laboral de 25 o 30 años y que es expulsado del mercado de trabajo con 50 años o más", ha advertido.

De este modo, ha instado a hacer "un esfuerzo", con "un papel relevante" de las administraciones, en la formación de esas personas e incluso en cursos con compromiso de contratación, "con apoyo desde lo público". Para ello, ha opinado, las empresas deben "pasar de hacer un discurso" de que "no vamos a tener gente formada" y decir "qué gente hace falta", para luego "ver las personas que tenemos en Lanbide, formarlas y devolverlas al mercado de trabajo".

"PASOS IMPORTANTES"

Por otro lado, se ha referido a la reciente aprobación del decreto de institucionalización de la Mesa del Diálogo Social por parte del Gobierno Vasco y ha considerado que hay "capacidad de conseguir muchas cosas" a través de este foro porque el Ejecutivo "puede legislar" a través del Parlamento los compromisos que se alcancen.

De este modo, ha indicado que, aunque haya "sindicatos que han prescindido" de estar en este foro --en relación a ELA y LAB--, se pueden dar "pasos importantes" en calidad del empleo, la brecha salarial, o seguridad y salud laboral, temas en los que "vamos a trabajar en el futuro para conseguir acuerdos con aquellos que quieran mejorar las condiciones de los trabajadores".

Por su parte, UGT de Euskadi va a "estar en todas las mesas donde se puedan mejorar las condiciones de los trabajadores y, si otros no quieren estar, tendrán que explicar a los trabajadores por qué lo único a lo que se dedican es a hacer ruedas de prensa criticando" a otros.

Según ha indicado, "esa actitud no está trayendo consigo ninguna mejora para los trabajadores", mientras que "los demás nos podremos equivocar, pero estamos consiguiendo cosas" como la subida del SMI o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.