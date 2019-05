Thyssenkrupp cancela su 'split' en dos empresas y decide sacar a Bolsa la división de ascensores

En un comunicado, Thyssenkrupp ha asegurado que el Ejecutivo comunitario no ha quedado satisfecho con las concesiones planteadas por las compañías para fusionar sus operaciones de acero en Europa. Aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión, la compañía alemana estima que la 'joint venture' no será aprobada.

"Más compromisos o mejoras (en la oferta) afectarían negativamente a las sinergias que se pretendían con la fusión hasta el punto de que la lógica de la 'joint venture' ya no sería válida", ha afirmado Thyssenkrupp.

Sobre este asunto, el portavoz de Competencia de la Comisión Europea, Ricardo Cardoso, ha afirmado este viernes en rueda de prensa: "En este momento lo único que podemos decir es que nuestra investigación está en marcha y que la fecha provisional que tiene la Comisión para tomar una decisión es el 17 de junio. Tenemos hasta esa fecha para hacer pública nuestra posición sobre la fusión".

Debido a que la operación corporativa será denegada por Bruselas, Thyssenkrupp ha decidido "revisar sus opciones estratégicas", por lo que se propondrá a la junta de supervisión que no se siga adelante con la separación en dos compañías independientes.

El pasado 17 de septiembre, Thyssenkrupp propuso dividir los bienes de equipo (ascensores, partes de vehículos y soluciones industriales) del negocio de los materiales (servicios de materiales, acero, rodamientos, forja y sistemas marítimos).

"La desaceleración económica y sus efectos en el desarrollo de los negocios, así como el entorno de los mercados de capitales actuales han llevado a que la separación no pueda realizarse como se había planeado", ha añadido la empresa.

Así, Thyssenkrupp se centrará en mejorar su rendimiento operativo, para lo cual aligerará su estructura corporativa y creará una cartera de soluciones más "flexible". Como parte de esta estrategia, la firma propondrá al consejo de supervisión sacar a Bolsa la división de ascensores.

La compañía espera contabilizar pérdidas netas para el presente año, al tiempo que el flujo de caja será negativo en "varios cientos de millones de euros". En los próximos resultados también se incluirá una provisión de 100 millones de euros para hacer frente a posibles multas derivadas de una investigación en Alemania por haber pactado precios con rivales para los productos planos y placas pesadas de aceros al carbono.