The New York Times gana un 66% más en el primer trimestre

The New York Times Company obtuvo un beneficio neto atribuido de 21,91 millones de dólares (18 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que representa una mejora del 66,2% respecto del mismo periodo de 2017, informó la compañía editora del diario 'The New York Times'.