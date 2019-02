Empresas

The New York Times multiplica por 29 sus ganancias en 2018, hasta 110 millones

The New York Times Company, la empresa propietaria del diario 'The New York Times', obtuvo un beneficio neto atribuido de 125 millones de dólares (109 millones de euros) en el conjunto del año 2018, lo que equivale a multiplicar por 29 la cifra obtenida en el ejercicio precedente, según informó la compañía.