Telepizza pierde 10,4 millones en 2018 por gastos no recurrentes y eleva sus ventas un 14,5%

En concreto, la empresa ha explicado que las pérdidas se deben al impacto no recurrente por valor de 42,1 millones de euros en concepto de gastos extraordinarios y ajustes contables sin impacto en caja, derivados de la alianza estratégica con Pizza Hut.

De esta forma y excluyendo estos costes no recurrentes, el beneficio comparable antes de impuestos se situó en 40,8 millones de euros, un 5,2% más respecto a 2017, con un aumento del margen de beneficio antes de impuestos de 1,3 puntos básicos, desde un 10,7% a un 12%.

La facturación de la compañía se sitúa en los 636 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 14,5% en moneda constante, debido al buen comportamiento de las ventas en España, que crecieron un 4,2%, hasta alcanzar los 369 millones de euros.

Por otra parte, el volumen de las ventas internacionales se elevó hasta los 237 millones de euros, lo que supone un 38,3% más respecto a 2017.

Telepizza ha precisado que los resultados de 2018 se deben al crecimiento orgánico de la firma en Portugal, a la contribución positiva de la adquisición de Pizza Hut en Ecuador, o al avance en Perú, que registró un elevado crecimiento 'like for like' (LFL) de un solo dígito respecto a 2017.

De esta forma, los ingresos totales de la compañía en 2018 alcanzaron los 340 millones de euros, un 5,7% menos que en el ejercicio anterior, debido principalmente a operaciones discontinuadas.

El negocio se mantuvo sólido con un flujo de caja operativo de 22,3 millones de euros, excluyendo los costes no recurrentes por la adquisición de Pizza Hut Ecuador, de acciones propias y el potencial de Irlanda.

Durante el pasado año, Telepizza abrió un total de 129 nuevos establecimientos en mercados clave, con lo que alcanzó una red de 1.658 tiendas, mientras que cerró 85 locales por el proceso de racionalización de activos previo a la firma del acuerdo con Pizza Hut, que dan un balance neto de 44 aperturas.

Tras la entrada en vigor del acuerdo estratégico con Pizza Hut el pasado 30 de diciembre, la compañía ha acabado 2018 con presencia en 39 mercados a través de 2.631 establecimientos, lo que le sitúa como operador líder de 'delivery' de pizzas a nivel mundial.

Telepizza sigue apostando por la innovación como uno de sus pilares de crecimiento. Así, las ventas digitales en España crecieron un 10%, mientras que en total, el 35% se realizaron a través de su nueva aplicación.

ESTIMA VENTAS DE 1.200 MILLONES PARA 2019

Por otro lado, la multinacional tras implementar ya la alianza estratégica con Pizza Hut, prevé alcanzar los 2.700 establecimientos en 2019, lograr una cifra de ventas de 1.200 millones de euros y un Ebitda que ronde los 75 y 80 millones de euros, lo que supone adelantar en al menos 10 años las previsiones de crecimiento del grupo.

Respecto a los planes de desarrollo de Pizza Hut en España, Telepizza tiene previstas 53 conversiones y 34 aperturas. En la actualidad, 17 tiendas se encuentran ya en proceso de conversión y se está trabajando en siete nuevas tiendas, la mayoría provenientes de pequeñas adquisiciones.

La compañía ha precisado que de cara a la optimización de la cadena de suministro, se ha acometido una reorganización y renegociación con los proveedores actuales de ambas compañías. Así, las fábricas de Telepizza de España, Colombia, Ecuador y Chile han sido ya homologadas para producir la masa de Pizza Hut.

Dentro de las previsiones del grupo, estiman que las ventas por los canales digitales mantendrán una política de crecimiento y expansión para 2019.