Telepizza triplica su beneficio en el primer trimestre por la reducción de costes financieros

La cadena de restaurantes ha explicado que este resultado se debe a la reducción en los costes financieros frente al año anterior, que compensa ampliamente la reducción del margen bruto en España debido a los incrementos de la materia prima y el impacto de determinadas acciones comerciales.

Las ventas de la cadena de restauración crecieron un 7,5%, hasta los 137,7 millones de euros, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internacionales, que han registrado un comportamiento récord en geografías 'core' del exterior y por los avances realizados en el programa de apertura de establecimientos, llegando a 32 nuevas tiendas en este primer trimestre.

En concreto, la compañía ha señalado que los mercados 'Core' internacionales, excluyendo máster franquicias, obtuvieron un crecimiento del 20% en ventas cadena (incremento de 13,6% en moneda constante), incluyendo un 8,2% de crecimiento en 'like for like', un 5,4% de crecimiento en nuevos espacios, y un 6,6% de tendencia favorable por el cambio de divisa.

La firma ha registrado un comportamiento "sólido" en todos los mercados, y ha destacado que en este trimestre se han abierto diez nuevos establecimientos en la República Checa y las primeras tiendas en el Sur de Francia y Reino Unido.

El presidente ejecutivo y consejero delegado de Telepizza, Pablo Juantegui, se ha mostrado "encantado" por los resultados del primer trimestre. "Consolidan nuestra posición en España y nos proporcionan la base necesaria para nuestra expansión internacional. Seguimos en el camino adecuado para conseguir nuestros objetivos de crecimiento para este año", ha indicado.