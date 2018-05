Telefónica crea un consejo asesor de seguridad digital formado por expertos como Javier Solana

La primera reunión de este nuevo consejo, cuya creación ha sido adelantada por 'El independiente', se ha celebrado este miércoles en la sede de Telefónica y ha contado la asistencia del presidente ejecutivo de la compañía, José María Álvarez-Pallete, impulsor del mismo.

El consejo, que se crea en el ámbito de Telefónica Ingeniería de Seguridad, está formado por diez personas de "reconocida competencia y prestigio" en ámbitos de seguridad de la información, la ciberseguridad y la tecnología.

Entres sus miembros, además de Solana, se encuentra el ex congresista estadounidense, ex miembro del Comité de Inteligencia del Congreso de EEUU y ex miembro del FBI, Mike Rogers; el responsable de datos del grupo Telefónica, Chema Alonso; el director de seguridad corporativa del grupo, Miguel Sánchez, y expertos como Alberto Yepes, Rodrigo Antao, Charles Brookson, Karsten Nohl, Idoia Mateo Murillo e Ignacio Cirac.

El grupo de telecomunicaciones remarca que, como un actor relevante en el ecosistema, tiene el compromiso con sus clientes, accionistas y la sociedad de tener "un papel destacado" en la protección de sus propios activos y los datos de sus clientes.

"Por ese motivo, Telefónica tiene como propósito colaborar activamente con terceros y contar con los mejores expertos y profesionales", ha incidido.