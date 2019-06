Telefónica lanza la cuarta edición de sus premios a los mejores proyectos de analítica de datos

En un comunicado, la compañía explica que a través de tres categorías de premios, 'Mejor científico de datos o data scientist', 'Mejor iniciativa empresarial o de administración pública' y 'Mejor trabajo periodístico de datos' se quiere detectar y mostrar las nuevas tendencias en la aplicación de la ciencia de datos, que cada vez tienen mayor impacto en el negocio y en la sociedad.

"Cada día hacemos más uso del Big Data y de la IA en todos los aspectos de nuestra vida. En Luca impulsamos estos premios porque creemos que la ciencia de los datos ha surgido como una profesión crítica y aquellos que sepan manejar, comprender y extraer conclusiones a partir de ellos, serán los que lideren las decisiones que marcarán la sociedad del mañana", ha señalado la directora global de Data B2B y consejera delegado de Luca, Elena Gil.

Los participantes en la categoría de mejor Data Scientist tendrán primero que resolver un cuestionario de 20 preguntas. En función del número de aciertos y el tiempo empleado tendrán la opción de pasar a una segunda fase para que elaboren un proyecto basado en cuatro problemáticas reales cuya resolución puede estar en la aplicación de soluciones basadas en estas tecnologías.

Entre los retos se incluyen el medioambiental (Go Green) para diagnosticar las causas de la deforestación del Amazonas en Colombia y poner freno a su expansión; el social (Go Truth) para evitar la desestabilización de los gobiernos con arreglo a noticias falsas que ponen en peligro la democracia; el sanitario (Go Transparent) para entender cómo las máquinas detectan precozmente enfermedades potencialmente mortales como el cáncer de colón; y el deportivo (Go Moving), para mejorar los resultados de los equipos en base al esfuerzo individual en un deporte de grupo como es el caso del baloncesto.

La recepción de candidaturas finalizará el 21 de julio y el fallo del jurado se producirá en noviembre. La entrega de premios, entre los que destaca una estancia de una semana en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Boston (EE.UU.) por primera vez para el ganador a la categoría de "Mejor Data Scientist", se celebrará en diciembre de 2019.