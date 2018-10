Telefónica espera seguir creciendo en el cuarto trimestre gracias al fútbol y compensar los mayores costes

"La calidad de los clientes que hemos captado en el tercer trimestre y el buen mix de valor de estos clientes impactará positivamente en el Arpu y en los ingresos minoristas en el cuarto trimestre", ha asegurado Vilá en la conferencia con analistas con motivo de la publicación de los resultados del tercer trimestre.

El consejero delegado de Telefónica ha añadido que en la compañía esperan seguir registrando datos positivos de altas netas de clientes en los tres últimos meses del año, después de un tercer trimestre marcado como es habitual por una mayor agresividad comercial debido al inicio de la temporada de fútbol y la 'vuelta al cole', que este año quizás ha sido "algo más intensa".

Asimismo, ha remarcado que la mayoría de los nuevos clientes se han incorporado en agosto o septiembre, por lo que el impacto de sus altas en las cuentas de Telefónica se verá de forma completa en el cuarto trimestre del año, a lo que en próximos meses se sumará también el fin de las tarifas promocionales realizadas estos meses.

"Tenemos buena visibilidad y confianza de que haya una aceleración del crecimiento del negocio minorista en el cuarto trimestre", ha insistido Vilá, quien ha reiterado que Telefónica España ha registrado su mejor comportamiento comercial en diez años entre julio y septiembre, lo que demuestra que su estrategia "ha sido la correcta".

Preguntado por si gran parte de estos clientes proceden de Vodafone, ha recordado que, como ya dijo en los resultados del segundo trimestre, en Telefónica estaban dispuestos a lanzar ofertas de mercado competitivas que incluyan fútbol "con el fin de atraer a clientes que estén interesados en este tipo de contenidos y que no estén satisfechos con su proveedor actual" y con este objetivo se han movido en los últimos meses.

Asimismo, ha incidido en que si Vodafone finalmente desea reconsiderar en el futuro su decisión de no ofrecer contenidos de fútbol y adquirir los derechos que no posee actualmente, no habría ningún problema. "Tienen todo el derecho y les daremos la bienvenida".

COSTE DEL FUTBOL

Por otro lado, Telefónica remarca que el coste neto de contenidos ha aumentado un 19% interanual en el tercer trimestre, frente al 11% del segundo, y advierte de que en el periodo comprendido entre julio y septiembre todavía no se ha reflejado en su totalidad el mayor coste de la nueva temporada de Champions League y de La Liga, que alcanzará su máximo en el cuarto trimestre y la primera mitad del próximo año.

Vilá ha explicado que lógicamente esto se reflejará en las cuentas de fin de año de la compañía, que seguirá trabajando para mitigar este coste extra de contenidos con medidas de eficiencia como ha estado haciendo hasta ahora.

De hecho, ha destacado que aunque el coste del fútbol por el nuevo ciclo de La Liga se ha acelerado en el tercer trimestre, Telefónica España ha sido capaz de absorber ese crecimiento con eficiencias y lograr que el margen de Oibda se situé en el 40,5%.

Respecto a la integración de Netflix en su plataforma de televisión en España, Vilá ha confirmado que será "completa" en su plataforma y su equipamiento y está previsto que tenga lugar a finales de este año. "Es una propuesta con la que gana tanto Netflix como nosotros", ha asegurado.

Además, también ha asegurado que las cifras récord de clientes de televisión de pago en España y su posición competitiva le dará una "posición negociadora adecuada" cuando toque renovar los contratos que la compañía mantiene con los grandes estudios cinematográficos para emitir sus productos en Movistar+.

Por otro lado, Vilá ha subrayado que, a pesar de que el lanzamiento oficial de O2 ha tenido lugar hace unas semanas, la compañía tiene "buenas sensaciones" sobre su nueva marca en España, que ha asegurado será "competitiva", pero racional al mismo tiempo para no provocar una deflación en el segmento de mercado en el que opera.