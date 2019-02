Telefónica y Orange no temen un impacto en su negocio de la convocatoria de unas nuevas elecciones

Telefónica y Orange han descartado que la convocatoria de unas nuevas elecciones generales en España tenga un impacto en su actividad en el país, que está registrando un buen comportamiento económico en los últimos años, y han asegurado que seguirán adelante con sus inversiones previstas.

En la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2018, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha remarcado que no ven un "factor de riesgo" en la convocatoria de elecciones generales en España para la actividad del sector de las telecomunicaciones.

En este contexto, ha asegurado que las compañía seguirá adelante con las inversiones y los despliegues previstos, ya que es un actor a largo plazo en el mercado español, no un 'hedge funde'. "No estamos frenando nada, no estamos notando un frenazo en nuestro entorno", ha incidido.

Pese a ello, ha incidido en la necesidad de que haya estabilidad económica y predictibilidad en la regulación. "La estabilidad es esencial y todo lo que genere inestabilidad nos preocupa", ha incidido el presidente ejecutivo de Telefónica.

Sobre el impuesto a los servicios digitales, ha apuntado que el nuevo mundo de los datos no está sujeto al sistema tributario tradicional, por lo que es necesario un debate a nivel internacional para acabar con esta asimetría fiscal.

Por su parte, el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, también ha descartado que unas nuevas elecciones sean motivo de preocupación para la compañía y ha asegurado que tiene un visión positiva sobre el comportamiento de la economía española, como se ha visto en los últimos años.

Asimismo, tampoco prevé que se produzca un cambio en la hoja de ruta para el 5G, ya que además cualquier Gobierno va intentar mantener las subastas porque es una fuente de ingresos para el Estado. "Es de interés para todos que los plazos se mantengan", ha incidido.

Sin embargo, ha remarcado que lo que sí sería preocupante es que no se mantuvieran las condiciones que aplicaron en la subasta de espectro en la banda de frecuencias de 3,5 Ghz que se celebró el pasado verano, que ha considerado que fueron "buenas", ya que mantenían el equilibrio entre recaudación para las arcas públicas e incentivos para la inversión de los operadores.

Asimismo, ha remarcado que actualmente con el espectro obtenido en esas subastas tienen suficiente para hacer pilotos, por lo que no es una preocupación en el corto plazo. Sin embargo, ha admitido que si se retrasa más allá de 2020 la subasta de los 700 Mhz, sí sería preocupante.