TEJERINA AVISA QUE “NO PODEMOS SEGUIR PRODUCIENDO Y CONSUMIENDO RECURSOS COMO SI FUERAN ILIMITADOS"

- Durante el CSR Spain 2017, evento de referencia a nivel nacional en cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, hizo este miércoles un llamamiento a racionalizar los recursos disponibles en la sociedad y tener en cuenta su impacto en el conjunto del planeta, ya que considera que "no podemos seguir produciendo y consumiendo como si fueran ilimitados".

Tejerina hizo estas declaraciones durante la apertura del CSR Spain 2017, que en esta nueva edición se presentó con el lema ‘Creating Change’, y allí afirmó que “tenemos la oportunidad de orientar lo que queremos que sea nuestro mundo en el futuro”.

El evento, referente a nivel español en el campo de la sostenibilidad, estuvo organizado por Forética -la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial líder en España y Latinoamérica- y tuvo lugar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El CSR Spain 2017 contó, asimismo, con la presencia destacada de Alberto Durán, presidente de Forética e ILUNION y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, que puso el punto y final a la jornada de reflexión sobre sostenibilidad empresarial; de Fernando Riaño, presidente de la Junta Directiva de Forética y director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación ONCE e ILUNION, que acompañó a la ministra en la inauguración del acto, y de Miguel Ángel García, viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, quien se encargó de clausurar esta edición del evento.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destacó en su intervención la necesidad de racionalizar los recursos disponibles y de tener presentes sus impactos sobre el planeta y sobre la sociedad. “No podemos seguir produciendo y consumiendo como si nuestros recursos fueran ilimitados o como si ello no nos implicara a todos”, aseveró.

En esta línea, García Tejerina defendió los beneficios de establecer relaciones de colaboración y mantener alianzas estratégicas e indicó que “la sostenibilidad y la innovación colocarán a las empresas en una posición de privilegio”.

Además, declaró que el Gobierno español mantiene su compromiso con acuerdos climáticos de carácter internacional, como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, y que ello es compatible con conservar los niveles de competitividad del tejido empresarial de España. De hecho, García Tejerina sostuvo que “nuestro país es el que mayor número de empresas aporta al Pacto Mundial de Naciones Unidas, con más de 2.500”.

Por su parte, Fernando Riaño hizo alusión al lema del evento (‘Creating Change’) y resaltó que, gracias a las empresas, “es posible generar cambios, hacer frente al cambio climático, crear ciudades sostenibles…” y, además, también defendió la necesidad de mantener unidas la sostenibilidad y la competividad. “Forman parte de la misma moneda y son un tándem perfecto”, declaró.

Al mismo tiempo, el presidente de la Junta Directiva de Forética y director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación ONCE e ILUNION se refirió a los retos a los que deben hacer frente las empresas, ante los cuales, “las organizaciones tenemos un papel, una oportunidad y una responsabilidad”.

Por último, Riaño alabó a las personas que forman parte de las organizaciones y las calificó como “el recurso más importante con el que cuentan las empresas y el más difícil de reemplazar”. Además, apuntó que “las personas creamos aquello en lo que creemos”.

TENDENCIAS INTERNACIONALES

El CSR Spain 2017 arrancó con el panel ‘Tendencias internacionales en sostenibilidad’, en el que intervinieron Beatriz Alonso, Services Team Manager de CSR Europe; Nikki Wood, Director Corporate & Stakeholder Relations del Global Reporting Initiative (GRI) y Ana Novik, jefa de la División de Inversiones, que engloba la Unidad de Conducta Empresarial Responsable, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Alonso comenzó su intervención asegurando que “la sostenibilidad tiene que ser la marca de Europa” e hizo alusión directa a la necesidad de que se establezcan diferentes alianzas estratégicas para lograr una potente implantación y consecución de los retos planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, Alonso mencionó el informe creado por CSR Europe ‘ODS, el futuro de Europa’, que recoge una monetización de las oportunidades relacionadas con los ODS y que muestra los resultados de una macroencuesta realizada a diferentes representantes del mundo corporativo, entre cuyos principales resultados destaca el desconocimiento de muchos de ellos sobre cómo integrar los ODS en sus políticas y estrategias empresariales. Por eso, destacó Alonso, “es necesario orientar a las empresas”.

Wood, por su parte, aseguró que, en la actualidad, son muchas las entidades que desean reportar acerca de su cumplimiento con los ODS, pero muchas “no saben cómo ir más allá”. Además, señaló que el GRI “está trabajando en hacer más transparente y reportable el esfuerzo de las entidades sobre los ODS”.

Novik, finalmente, indicó que la OCDE lleva más de 40 años animando a las empresas a mantener unos estándares de responsabilidad adecuados y que, en la actualidad, “hay una mayor conciencia en las empresas sobre el modo de hacerse cargo de los perjuicios que pudieran causar en su cadena de suministro”.

Asimismo, la responsable de la OCDE también apostó por alimentar más qué es el concepto de ‘conducta empresarial responsable’ y resaltó la figura de los Puntos Nacionales de Contacto de la organización como agente mediador que permita a las empresas sentarse para tratar de resolver sus problemas y realizar, si es preciso, los cambios pertinentes.

CONSUMO SOSTENIBLE

El CSR Spain 2017 también acogió la ponencia de Alexandra Palt, Líder Global de Sostenibilidad de L’Oréal, que llevó por título ‘Reconcile the consumer and the citizen by making sustainable consumption desirable’ y en la que se detalló la labor llevada a cabo por la compañía francesa en el campo de la sostenibilidad.

Palt analizó la evolución del concepto de sostenibilidad en los últimos años y recalcó el alto grado de implicación de L´Oreal en este sentido, que “ha reducido un 60% la huella medioambiental y ha desligado su crecimiento de la emisión de CO2”.

Sin embargo, señaló que la sostenibilidad no es solo cuestión de las entidades –que deben contar con el apoyo de sus CEO- sino también de los ciudadanos y los consumidores. En esta línea, indicó que “la gente sabe lo que tiene que hacer y en algún momento lo harán" y que, por eso, "las empresas debemos estar preparadas para ese momento”.

Por otro lado, el evento referente en cuestiones de RSC también dio espacio a la adaptación de las tendencias globales en el campo de la sostenibilidad por parte de diversas entidades españolas. En este caso, participaron Arturo García, director de Responsabilidad Social Corporativa de IKEA Ibérica; Catherine Cummings, directora de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Sanitas, y Dulcinea Meijide, directora de Desarrollo Sostenible de SUEZ en España.

García recordó que “IKEA incluyó hace mucho el pilar de la sostenibilidad en el negocio” y aseveró que “el consumidor también debe apoyar la sostenibilidad”.

Cummings, por su parte, se manifestó en la misma línea y señaló que Sanitas también incluye “los pilares de la sostenibilidad en el negocio” y recomendó que “todas las empresas” mantengan esta tendencia de unir sostenibilidad y negocio. Y Meijide, finalmente, señaló que las presiones para aplicar de manera más contundente políticas de sostenibilidad en su corporación viene ejercida a nivel interno, sobre todo debido a que “la conciencia ambiental está muy arraigada dentro de la empresa”.

Por último, y con carácter previo al cierre del CSR Spain 2017, tuvo lugar el panel ‘La estrategia de sostenibilidad en tres niveles: social, ambiental y buen gobierno’, que analizó las tendencias de sostenibilidad actuales poniendo el foco en cada uno de los tres ejes que constituyen la responsabilidad social corporativa.

En este caso, desde el punto de vista social, Borja Rengifo, director de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID, y Mariana Xavier, partnerships manager del J&J Corporate Citizenship Trust de Johnson & Johnson, hicieron alusión directa al surgimiento y la expansión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo que, tal y como explicaron, hay que impulsar más ya que ofrecen un enfoque global al desarrollo y no excluyen a nadie.

En cuanto al eje ambiental, Ricardo Luis Izquierdo, representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Comisión de Coordinación de Residuos, y Francisco Ariza, director de RSC, Organización y Sistemas de Ecoembes, pusieron sobre la mesa la gestión de residuos tanto en las ciudades como en sus entornos periféricos y pusieron de relieve los beneficios de la economía circular.

En el terreno de la transparencia y buen gobierno, Eduardo Manso, director del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV se mostró a favor de garantizar “la transparencia tanto en la información financiera y no financiera” que emiten las entidades cotizadas y afirmó que “la información no financiera cada vez gana más peso”.

Finalmente, Manuel Gutiérrez-Mellado, vicepresidente de BlackRock en España, manifestó que, en la gestora global de inversiones, “queremos premiar a los directivos que son capaces de crear valor a largo plazo de manera adecuada” y, además, defendió firmemente que “la inversión sostenible está perfectamente alineada con la consecución de los objetivos de inversión”.

