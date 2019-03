Spotify denuncia a Apple ante Bruselas por competencia desleal

El consejero delegado y fundador de Spotify, Daniel Ek, ha explicado que la denuncia ante Bruselas se debe a las reglas que aplica Apple en su tienda de aplicaciones. A juicio del ejecutivo, dichas reglas "limitan adrede las opciones y reprimen la innovación a costa de la experiencia de usuario".

En concreto, Spotify acusa a Apple de actuar como "jugador y árbitro" para poner en desventaja al resto de desarrolladores, ya que la compañía de Cupertino no solo es dueña de la App Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos de Apple, sino que también opera Apple Music, que es un "competidor directo" de Spotify.

Ek ha explicado que Apple obliga a Spotify y otros servicios digitales a pagar una comisión del 30% por cada compra realizada mediante su sistema de pagos, algo que "inflaría artificialmente" el precio de las suscripciones de Spotify por encima del de Apple Music.

En cambio, si Spotify decide no usar el sistema de pagos de Apple, la dueña del iPhone "aplica una serie de restricciones técnicas y que limitan la experiencia" de usuario. La empresa radicada en Estocolmo ha asegurado que, en ciertos casos, no pueden mandar correos electrónicos a los usuarios de su aplicación en dispositivos de Apple.

"No buscamos ningún trato especial. Simplemente queremos que se nos trate como el resto de 'apps' en la App Store, como Uber o Deliveroo, que no están sujetas a la comisión de Apple y no tienen las mismas restricciones", ha subrayado el primer ejecutivo de Spotify.

Debido a esto, la firma ha solicitado a los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario que todas las aplicaciones, incluidas las desarrolladas por Apple, se sometan a las "mismas reglas", así como que los consumidores tengan "libertad de opción real" en lo referido a los sistemas de pagos.