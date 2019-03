Solo el 61% de los ejecutivos cree que su última adquisición generó el valor que esperaba, según PwC

El informe 'Creating value beyond the deal' desvela que el 53% de las compras de empresas que se realizan tiene una rentabilidad inferior a la media y que hasta el 57% de las ventas ofrece una rentabilidad por debajo de la media de su sector.

La razón es que la atención de los directivos en el momento de cerrar las operaciones está puesta en otras cuestiones que consideran relevantes pero más operativas, como mantener el día a día del funcionamiento de la empresa y retener a los clientes y otros aspectos relacionados con el 'rebranding' y con el cambio de los modelos operativos de las compañías.

De hecho, solo el 34% de los directivos afirma que la creación de valor era una prioridad desde el día uno del cierre de su última transacción, aunque un 66% reconoce que debería haber sido así.

PLANIFICACIÓN ADECUADA

Desde la perspectiva de los compradores, el 83% de los encuestados reconoce que tiene que mejorar sus planes de creación de valor. El 98% de los que aseguran que su última compra generó un valor significativo también afirma que contó, desde un principio, con una metodología y una planificación adecuada.

A su vez, el 92% de los directivos considera que durante su última compra debería de haber manejado mejor los aspectos relacionados con la comunicación y un 65% dice que han sido las cuestiones culturales las que le han impedido sacar el máximo partido de su última transacción.

Para el socio responsable de Transacciones de PwC, Malcolm Lloyd, las compañías que establecen criterios y elaboran un plan de creación "de valor completo, concreto y detallado" desde las fases iniciales de cada operación "están mejor posicionadas para obtener el mayor retorno posible".

"En un entorno empresarial como el actual, marcado por la velocidad del cambio tecnológico, por la inestabilidad y por la complejidad de los mercados, sacar el mayor partido posible a cada operación se ha convertido en una cuestión crítica para las compañías", concluye Lloyd.