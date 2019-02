Sánchez Galán advierte de que la transformación digital "no será posible sin electricidad"

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido de que la transformación digital "no será posible sin electricidad" ya que se requiere "una infraestructura fiable" que provea la potencia y energía necesarias. Asimismo, ha remarcado que la electrificación de la economía es la única vía para hacer compatible la reducción de la huella de carbono con el crecimiento de la demanda de energía.

Sánchez Galán ha impartido la charla 'Transformación digital y transición energética' este jueves en Bilbao, en un ciclo de conferencias organizado por Deusto Forum y BBVA. En su ponencia, el presidente de Iberdrola ha advertido de que "sin electricidad no será posible la transformación digital".

"Por sofisticados que sean conceptos como el internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial o el 'big data', ninguna de sus funcionalidades será posible sin una infraestructura fiable que provea la potencia y la energía necesarias para su funcionamiento", ha insistido.

De este modo, ha apuntado que las compañías eléctricas tienen "el reto de energizar una nueva era, la era digital". Según ha indicado, "la disponibilidad de energía eléctrica en condiciones óptimas de seguridad, sostenibilidad y competitividad vuelve a ser un factor fundamental para lograr un crecimiento económico sólido e inclusivo".

Sánchez Galán ha remarcado que, "más allá de la cobertura de una demanda adicional de energía, la clave para hacer posible esta transformación será el despliegue de infraestructuras eléctricas suficientemente avanzadas e inteligentes".

Iberdrola tiene previsto destinar, entre 2018 y 2022, cerca de 5.000 millones de euros a digitalización, un campo que va a ser "factor esencial" en el llamado proceso de transición energética que, según ha indicado su presidente, pasa por una urgente descarbonificación a través de la electrificación de la economía.

En su opinión, ésa será la única vía para "hacer compatible la necesaria reducción de nuestra huella de carbono" con la cobertura de una demanda de energía que se estima que crecerá un 30% en los próximos 25 años. Según ha indicado, la respuesta vendrá de la mano de las tecnologías de generación limpia, las redes inteligentes y el almacenamiento de energía, junto con el incremento de la eficiencia energética.

Sánchez Galán ha subrayado que Iberdrola afronta la transformación digital como una oportunidad de creación de valor y ha incidido en que, en el ámbito de la generación, "el 100% de los activos de generación (48 GW de capacidad, de los que cerca de 30 son renovables) se gestiona de forma automatizada y digitalizada", lo que favorece el mantenimiento y la mejora de la seguridad del sistema.

En el campo de las redes, ha recordado que, mediante la implantación de las llamadas 'smart grids', puede operar la red de manera virtual de forma instantánea y automática, lo que permite adelantarse a posibles incidencias y resolverlas con mayor rapidez y eficiencia, así como detectar fraudes. Asimismo, ha apuntado que, en la parcela comercial, a través del análisis de 'big data', se desarrollan nuevos productos y servicios.

En su intervención, el presidente de Iberdrola también ha repasado los principales datos de sus resultados y su plan de inversiones para los próximos años, dados a conocer en los últimos días, en un entorno que "ofrece grandes oportunidades en todos los mercados principales" y en el que prevé que "los resultados sigan creciendo". Asimismo, ha destacado que sus ratios financieros han mejorado, con lo que le queda "colchón" para "seguir haciendo más cosas".

EL PLAN DE ENERGÍA

También ha aludido al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que ha aprobado el Gobierno central. Sánchez Galán ha alabado que "finalmente tenemos un plan energético nacional", que ha sido "hecho por técnicos" y no por "políticos". Según ha indicado, con esta "foto, sabemos dónde tenemos que movernos", aunque "falta definir cómo se va a pagar". "Pero por lo menos tenemos un escenario de por dónde vamos", ha remarcado.

Además, ha valorado que se ha elaborado con "cierta sensatez" y se contempla "ir cerrando lo que contamina de una manera razonable", si bien ha indicado que "hay que poner los alicientes necesarios" para que se hagan las inversiones precisas en renovables y redes, con el objetivo de hacerlo "atractivo". También ha reclamado que "no cambien las reglas a mitad de partido". El presidente de Iberdrola ha indicado que, el plan tiene que ser "factible" y, si no, "no se hará".

El presidente de Iberdrola ha sido preguntado, por otro lado, por la posibilidad de que, en el contexto actual de digitalización, se pueda producir la entrada en el mercado de otros sectores que ahora no operan. Según ha indicado, "hay sitio para todos".

En este sentido, ha manifestado que, según datos de Agencia Internacional de la Energía, para llevar a cabo la transformación energética que el mundo necesita para atender el incremento de demanda y la sustitución de plantas contaminantes por otras nuevas y las redes necesarias, se requerirá 20 billones. "Bienvenido todo el mundo que esté dispuesto a poner, pero dispuesto a hacer de verdad" con las inversiones correspondientes, ha precisado.

En relación al autoconsumo, ha reiterado que "todas las tecnologías son necesarias para conseguir un sistema descarbonizado", que requiere "del esfuerzo de todos". No obstante, ha advertido de que "le mundo va hacia macrourbes", donde es "difícil (tener) dónde poner tus cacharritos".