S&P ve "necesaria" la ampliación de capital de Dia

"Lo que me interesa de la compañía es si se va a hacer o no la ampliación de capital, que es necesaria, y si va a poder pagar los bonos que vencen este verano", ha señalado Leandro de Torres, responsable de S&P Global Ratings España durante un encuentro con la prensa.

En este sentido, el experto ha subrayado que lo importante no es que esta ampliación "la haga un equipo directivo u otro" no es lo importante, señalando que la aparente lucha entre diferentes facciones en el seno de la compañía no es lo que interesa a la agencia.

A mediados del pasado mes de diciembre, S&P Global rebajó la calificación de la cadena de supermercados desde 'B' a 'CCC+', lo que conlleva una alta probabilidad de impago, alertando entonces de que sin una pronta refinanciación la compañía afrontaría un "momento difícil e incierto" en los próximos siete meses.

Días después, el pasado 31 de diciembre, Dia culminó las negociaciones para el acuerdo de la refinanciación de su deuda bancaria por un importe total de 896 millones de euros, que pone a disposición de la empresa financiación adicional a corto plazo por importe de hasta 215 millones de euros y de hasta 681 millones de euros a ser dispuesta vía instrumentos de financiación del capital circulante, tales como líneas de 'confirming', 'factoring' y créditos bilaterales.

La cadena de supermercados y las entidades financieras suscribieron dicho contrato de financiación, cuya finalidad es atender las necesidades de financiación de circulante del grupo y cuya fecha de vencimiento final es el 31 de mayo de 2019, excepto para diversos tramos de importe menor con vencimientos en los años 2020 y 2022.

El contrato de financiación suscrito contempla además la existencia de un pacto de no distribución de dividendos de Dia a sus accionistas sin el consentimiento de las entidades financieras que suscriben los acuerdos de financiación, en tanto no se haya amortizado la totalidad de su deuda actual con las mismas.

Igualmente, la compañía pactó con la banca los supuestos de vencimiento anticipado habituales en este tipo de operaciones, incluyendo como supuesto de vencimiento el incumplimiento por parte de la compañía de su obligación de promover durante el primer trimestre de 2019 un aumento de capital con derechos de suscripción preferente de los accionistas, lo que le permitiría incrementar sus fondos propios por un importe mínimo de 600 millones de euros con anterioridad al vencimiento ordinario de esta financiación.