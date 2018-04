RSC. LA OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’ PREMIA 10 PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL INNOVADORA

Google Plus

La Obra Social ‘la Caixa’ ha concedido los Premios a la Innovación Social a 10 entidades sociales de toda España, reconociendo todos los galardones la vocación de transformación social “real y directa” a través de métodos innovadores, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de vulnerabilidad.



La entrega de los galardones, que ha tenido lugar hoy en ‘CosmoCaixa’ de Barcelona en un acto presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el director general de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Jaume Giró, ha recaído en entidades de Barcelona, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla, A Coruña, Lugo, Segovia, Vizcaya y Lleida.

En total, presentaron candidatura a los premios 643 proyectos de los 3.229 presentados a las seis convocatorias 2017 del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que la Obra Social ‘la Caixa’ impulsa anualmente para ofrecer apoyo a las entidades que trabajan para dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

A través de este programa, la Obra Social ‘la Caixa’ invirtió en 2017 en toda España más de 19,7 millones de euros en proyectos sociales que alcanzaron los 264.000 beneficiarios directos. Los premios tienen el objetivo de poner en valor la innovación y la respuesta a los “retos sociales”, informó ‘la Caixa’.

El jurado está compuesto por representantes del tercer sector, de entidades de investigación y docencia, la Administración, la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ y medios de comunicación. La innovación se mide en relación a los factores de novedad de la iniciativa en la metodología, el problema que aborda o el territorio donde se realiza, la identificación de una necesidad social nueva o no cubierta, la efectividad y sostenibilidad de la propuesta y el valor social que genera como mejora de la capacidad de acción en la sociedad.

“DETERMINANTES”

El director general de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Jaume Giró, destacó el papel “determinante” que desempeñan las entidades de carácter social que impulsan los proyectos premiados con el fin construir una sociedad más justa y donde las personas más vulnerables tengan oportunidades reales para mejorar sus condiciones de vida.

Los 10 proyectos ganadores son ‘Secunda Smile’, de Fundación Fade; ‘La Tercera no es la vencida’, de Fundación Desarrollo y Asistencia; un programa para prevenir el alcohol y drogas en adolescentes de la Fundación Edex, o un proyecto de la Federación Galega de Instituciones para el Síndrome de Down por su inclusión educativa.

Completan la lista el Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Recursos Educativos para la Infancia en Riesgo, el ‘Programa musicosocial Dalanota’, de la Plataforma Redomi; el proyecto de prevención de conductas suicidas de la asociación malagueña Justalegría; un programa de inserción sociolaboral de Desos Opció Solidária i Desenvolupament Sostenible; un proyecto de empoderamiento femenino de la Fundación Ana Bella para la Ayuda a Mujeres Maltratadas y Separadas, y el proyecto ‘Integrando gente y tierra’ de Colectivos de Acción Solidaria.

PRIMERA FUNDACIÓN PRIVADA DE ESPAÑA

La Fundación Bancaria ‘la Caixa’ ha incrementado este año el presupuesto para su Obra Social, que se sitúa en 520 millones de euros. Esta dotación posiciona a la entidad como la “primera fundación privada de España y una de las más importantes del mundo”, aseguró la entidad.

El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos actuales como el desempleo, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda, siguen concentrando buena parte de los esfuerzos. De hecho, el 59 % del presupuesto se destina al desarrollo de programas sociales y asistenciales, el 23 % a la promoción de la cultura y la educación y el 18 % a la investigación y la formación de excelencia.



