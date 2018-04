SIMApro cierra acuerdos estratégicos de colaboración con más de 30 empresas, asociaciones y medios

Además, la edición 2018 de SIMApro está poniendo un especial énfasis en estrechar relaciones con las principales asociaciones empresariales y profesionales del sector inmobiliario, tanto nacionales como internacionales. Como parte de este programa de networking institucional, destacan los acuerdos a los que se ha llegado con varias asociaciones de promotores de ámbito provincial y autonómico.

De este modo, al acuerdo con la madrileña ASPRIMA y con la nacional APCE, se suman este año los alcanzados con la Associació de Promotors de Catalunya, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante (PROVÍA) y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM). Estos acuerdos, a los que se añadirán otros en los próximos días, se dirigen sobre todo a la difusión del Iberian Second Home Summit, que se celebra por primera vez en el marco de SIMApro.

SIMApro ha llegado también a acuerdos de colaboración con The Real Estate Innovation Network (REIN), una plataforma digital alemana diseñada para facilitar el intercambio de conocimiento entre startups tecnológicas, empresas, expertos en branding e inversores, con la Association of International Property Professionals (AIPP) y con la portuguesa APPII.

Completan la nómina de partners sectoriales la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), The Royal Institute of Chartered Surveyors en España (RICS Spain), la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), la Asociación Española de Oficinas (AEO), Registradores de España, Círculo Inmobiliario y Women in Real Estate Spain (WIRES), que tiene como principal objetivo fomentar la participación de la mujer en el entorno profesional del sector inmobiliario.

Por otra parte, la organización de SIMApro ha firmado otras alianzas estratégicas con medios de comunicación especializados en el sector inmobiliario de España, así como de Europa y Latinoamérica. Los Media Partners son las revistas El Inmobiliario mes a mes, Grupo Vía, Iberian.Property, Metros2, Observatorio Inmobiliario y Vida Imobiliária; la agencia de noticias Europa Press; los portales digitales especializados en terciario misoficinas.es, mislocales.es y misnaves.es, y Alimarket.

A nivel internacional, SIMApro ha llegado a acuerdos con las holandesas Europe Real Estate y We Are Pop Up, la británica SAVVY Investor y el portal latinoamericano Prensa Real Estate.

EMPRESAS COTIZADAS PRESENTES

Por otro lado, desde la organización han explicado que todas las promotoras que recientemente han empezado a cotizar en el parqué bursátil o han anunciado su intención de hacerlo, como Neinor, Aedas, Metrovacesa, Vía Célere o Haya Real Estate, estarán presentes en la nueva edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid.

El director general de Planner Exhibitions, Eloy Bohúa, ha explicado que SIMA "no es solo un canal comercial de primer orden, sino también una palanca estratégica para el reconocimiento y el posicionamiento de marca de sus empresas participantes".

"Durante cuatro días, SIMA concentra todas las energías del sector inmobiliario, con el plus de visibilidad y de atención mediática que esto conlleva. Para las empresas que ya cotizan, su presencia confirma su liderazgo y para las que quieren hacerlo constituye una oportunidad única para reforzar sus campañas de comunicación de salida a Bolsa o un punto de arranque para las mismas", ha añadido.

Entre los expositores de SIMA están asimismo promotoras que, si bien no han confirmado su salida a Bolsa en este ejercicio, sí han adelantado el año 2019 como un horizonte "probable". Es el caso, por ejemplo, de Aelca, propiedad al 80 por ciento de Värde.

También estarán como expositores en SIMA otras promotoras participadas mayoritariamente por fondos de inversión y sobre las que los medios han especulado como futuros candidatos del Mercado Continuo. Son los casos de Kronos Homes, en cuyo accionariado figuran diversos fondos institucionales, o Inmoglaciar, participada mayoritariamente por Cerberus Capital.

Entre los expositores de la feria también se cuentan otros veteranos de los corros bursátiles, como el grupo andaluz Insur, que acude a SIMA por segundo año consecutivo, y Quabit.