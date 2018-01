EFE, EUROPA PRESS Y SERVIMEDIA OFRECERÁN PRÁCTICAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Las agencias de noticias EFE, Europa Press y Servimedia firmaron este martes sendos convenios de colaboración con Fundación ONCE por los que se comprometen a ofertar prácticas en sus empresas a estudiantes con discapacidad y a mejorar la imagen social del colectivo mediante sus informaciones.



Los tres acuerdos se enmarcan en el convenio suscrito entre Fundación ONCE y CRUE Universidades Españolas, que ha permitido poner en marcha un programa de prácticas académicas externas para universitarios con discapacidad cofinanciado por el Fondo Social Europeo, por el que se convocan y conceden anualmente 300 becas de prácticas para jóvenes universitarios con discapacidad.

Así, en virtud de los convenios firmados este martes, EFE, Europa Press y Servimedia participarán como empresas de acogida en el mencionado Programa Fundación ONCE-CRUE para favorecer las prácticas académicas externas de los universitarios con discapacidad y contribuir así a la mejora de su formación e inserción laboral.

Los acuerdos los rubricaron José Antonio Vera, presidente de EFE; Asís Martín Gutiérrez de Cabiedes, presidente de Europa Press; Fernando Riaño, presidente de Servimedia, y Miguel Carballeda, presidente de Fundación ONCE.

Tras la firma, los cuatro coincidieron en señalar la importancia de que las principales agencias de noticias españolas se sumen a esta iniciativa, que permite que universitarios con discapacidad desarrollen prácticas académicas en empresas ordinarias y que contribuye así a mejorar la imagen social del colectivo.

Desde esta perspectiva, los convenios señalan que las tres agencias se comprometen a poner en marcha medidas encaminadas a dar un tratamiento adecuado a la discapacidad en sus contenidos informativos, así como a ofrecer acciones formativas y de sensibilización a sus trabajadores.

En la misma línea, EFE, Europa Press y Servimedia promocionarán la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, el desarrollo de la vida autónoma y la supresión de todo tipo de barreras, con el fin de contribuir a la inserción y normalización de los ciudadanos con discapacidad en la sociedad.

Por su parte, Fundación ONCE se compromete a facilitar a las tres agencias informativas la relación con las distintas universidades de donde procedan las personas becadas, con el fin de que se pueda formalizar el correspondiente Convenio de Cooperación Educativa, por el que se establece el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la empresa y la universidad o centro adscrito.

Además, Fundación ONCE ofrece a EFE, Europa Press y Servimedia asesoramiento y su experiencia en el ámbito de la formación e integración laboral de personas con discapacidad, a través de su entidad instrumental especializada en la formación y búsqueda de empleo para personas con discapacidad, Inserta Empleo.



