RSC. EL GRUPO CAJA RURAL Y SEGUROS RGA RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN ONCE

- Las tres entidades tratan de favorecer la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte. El Grupo Caja Rural y Seguros RGA han renovado su acuerdo de colaboración con Fundación ONCE con el objetivo de llevar a cabo diversas acciones que fomenten la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte, tanto desde la base como en el entorno profesional.

El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales, Ernesto Moronta; el director general de Seguros RGA, Pablo González de Castejón, y por la directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, Sabina Lobato.

En esta ocasión las donaciones vendrán de la mano de la Bicicleta Solidaria, acción que nació en el año 2013 y que tendrá lugar en las 'fan zones' que Seguros RGA y el Grupo Caja Rural realizarán durante la Vuelta a España 2017, que comenzará a disputarse este sábado en la localidad francesa de Nimes.

En este espacio lúdico y solidario los voluntarios podrán ofrecer sus kilómetros solidarios pedaleando en una bicicleta del equipo Caja Rural-Seguros RGA. Cada kilómetro se canjeará por un donativo de al menos 3 euros para Fundación ONCE y sus programas de inclusión de personas con discapacidad.

De esta forma el Grupo Caja Rural y Seguros RGA continúan apostando por el deporte y por la labor solidaria que llevan realizando en los últimos años junto a sus empleados, sus socios y sus clientes con la intención de contribuir a la creación de una sociedad mejor y más justa.

La Vuelta a España 2017 se celebrará del sábado 19 de agosto al domingo 10 de septiembre y contará con 21 etapas, con un recorrido total de alrededor de 3.324 kilómetros.

