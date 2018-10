Roig (Mercadona) dice que la economía va igual que en 2017 pero "el lío político" hace estar "más acojonado"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado este lunes que la economía está "igual" este año que el pasado, pero cree que la percepción se ha dejado llevar por el "lío político-autonómico" que hace estar "más acojonado".

Roig se ha pronunciado en estos términos durante su conferencia 'Orgullo de ser empresario' en el marco del XXI Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Valencia. Ante un auditorio de más de 700 empresarios, el presidente de Mercadona ha defendido que la economía española no ha empeorado respecto al año anterior pero ha lamentado que las perspectivas se han "dejado llevar" por la situación.

"Sí, este año estamos igual que el año pasado, lo que pasa es que las perspectivas, que nos hemos dejado llevar por el lío que tenemos político-autonómico, te hacen estar más acojonado, pero no es verdad, la economía va igual que el año pasado", ha argumentado el presidente de Mercadona, antes de expresar la frase: "Que no me meta por el tema político.., ¿no?", lo que ha provocado los aplausos de los asistentes. "Ya me iba, ya me iba", ha añadido, lo que ha vuelto a arrancar nuevos aplausos.

Roig ha pronunciado estas palabras tras animar a los empresarios a "no tener miedo de salir" para transmitir la labor que realizan para mejorar la imagen que dan a la sociedad. Asimismo, ha apuntado que existe un "ecosistema a favor del empresariado en Cataluña" que, sin embargo, no se da en otros territorios, como, por ejemplo, Andalucía, donde "casi se decía señorito del cortijo" al empresario, ha apuntado.