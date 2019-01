Reynés (Naturgy) valora que se coja "el toro por los cuernos" para datar el cierre de las nucleares en España

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha valorado que por fin haya alguien que "coja el toro por los cuernos" y plantee un calendario para el cierre de las nucleares, aseguró en referencia a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En rueda de prensa para presentar los resultados de 2018 de la compañía, Reynés insistió en que el calendario de cierre para este tipo de centrales es algo que no le toca decidir a las compañías, sino al Gobierno, que es a quien "corresponde fijar la política energética del país y, dentro de esa política, las nucleares".

Así, señaló que las compañías han puesto "a disposición" del Gobierno todos los "datos objetivos" con los que cuentan para que pueda tomar con ellos "la decisión adecuada" respecto a ese calendario de cierre para las nucleares, "que forma parte de un plan más amplio, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

De esta manera, Reynés, que no quiso comentar nada de la cumbre al máximo nivel que tuvo lugar el pasado lunes entre Teresa Ribera y los primeros 'espadas' de las tres grandes eléctricas del país, ya que no era pública y "es muy frívolo explicar cosas que no deben ser explicadas", aseguró que una vez que se conozca el plan, la obligación de las empresas será la de adaptarse a ese calendario.

"Tiene que haber un calendario, ya que para una empresa que invierte tiene que haber un escenario a largo plazo. Nos tienen que dar una visibilidad a largo plazo", dijo al respecto, añadiendo que "las compañías estamos para a partir de un plan global adaptarlo a nuestro negocio".

Lo único que Reynés desveló de los planes del Gobierno es que la prioridad de esa 'hoja de ruta' será que "la potencia instalada sea suficiente para cubrir la demanda". "El plan ha puesto está restricción, que es la lógica", destacó.

NO SE CIERRA A UN INTERCAMBIO DE ACTIVOS.

En lo que respecta a un posible intercambio de activos nucleares entre las eléctricas, el presidente ejecutivo de Naturgy señaló que "no se cierra a ninguna opción", aunque indicó que la posición del grupo es distinta a la de Endesa o Iberdrola, ya que tiene participaciones en esas plantas y no cuenta con "activos enteros" como las otras dos eléctricas.

OPTIMISTA EN LOS CONFLICTOS CON COLOMBIA Y EGIPTO.

En lo que se refiere a los conflictos abiertos con Colombia, por la expropiación de Electricaribe, y con Egipto, tras el laudo favorable del Ciadi que recibió la compañía el pasado año por el problema suscitado con el país africano por la planta de Damietta, Reynés se mostró optimista respecto a soluciones negociadas para ambos casos.

En el caso de Colombia, recordó que la compañía acudió a los tribunales de arbitraje internacional, aunque afirmó que el Gobierno colombiano "conoce perfectamente la voluntad de encontrar una solución y nos ha dicho que quiere alcanzar una solución".

En Egipto, a pesar del laudo a favor del Ciadi, recurrido por el país africano, indicó que "en la vida uno tiene que buscar la solución más fácil", por lo que se está trabajando en una alcanzar también un acuerdo negociado.