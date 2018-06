Repsol busca adquisiciones de "capacidad" eléctrica que le den una rentabilidad superior al 10%

Repsol busca adquisiciones de "capacidad" eléctrica para construir su negocio de gas y electricidad, con el que abrir una nueva etapa tras su salida del capital de Gas Natural Fenosa, que le den una rentabilidad superior al 10% y que no sean activos regulados, ya que ese "no es su negocio", afirmó el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz.

En una rueda de prensa para presentar el plan estratégico de la compañía, Imaz, respecto a posibles negociaciones con Viesgo para la adquisición de activos, subrayó que la petrolera está hablando "con unas cuantas empresas" para poder construir este nuevo negocio, sobre el que mientras estuvo en Gas Natural Fenosa no se atrevió a dar ningún paso, pero que "ahora vamos a ir construyendo", avanzó.

No obstante, recalcó que el grupo no busca una gran adquisición, "de 1.000 millones de euros, sino de decenas o centenares". "En este sentido veremos si con todas las empresas de las que hablamos avanzan o se estancan. Y si no, pues avanzaremos por el camino orgánico puro y duro", dijo.

Repsol, que cuenta con 600 megavatios (MW) de capacidad actualmente, se marca como objetivo alcanzar los 4.500 MW en el horizonte de 2025, así como contar con una cartera de clientes de 2,5 millones en el negocio minorista de gas y electricidad y una cuota de mercado del 5%.

Para ello, invertirá hasta 2020 un total de 2.500 millones de euros en negocios de bajas emisiones, de los que 1.000 millones de euros se destinarán al mercado mayorista de gas y electricidad y otros 1.500 millones de euros a generación. No obstante, Imaz indicó que no se comprarán activos en operación, sino que la compañía quiere "construir capacidades y generar valor" con su experiencia.

CICLOS COMBINADOS.

Imaz también consideró que la adquisición de ciclos combinados de gas "puede tener todo el sentido", además de la generación renovable", ya que están con bajos precios en toda Europa, "menos de lo que se invirtió en ellos", y subrayó que el gas natural tendrá "un papel relevante" en la transición energética.

El directivo tampoco desveló cuándo el grupo constituirá su comercializadora de luz y gas, con la que competir así con las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Natural Fenosa). "Tendrán noticias en los próximos meses, avanzaremos en ese camino", dijo.

Lo que sí defendió Imaz es que Repsol, en este negocio será "un actor relevante en la generación distribuida". "Para ello queremos mercados que en cierta medida podamos tener la máxima apertura posible y que puedan competir a mercado. "Queremos ser actores en un mercado abierto y con la tecnología como vector fundamental", añadió al respecto.

Por otra parte, el directivo consideró que, una vez cumplidos "en un plazo menor del previsto" los objetivos marcados en el anterior plan, ahora era el momento de "establecer objetivos y métricas más ambiciosas" e "introducir el concepto de crecimiento".

Imaz reconoció que el sector se mueve en un entorno "cambiante" en el que se espera una volatilidad en los precios, por lo que subrayó que se ha sido prudente al marcar para el plan ese precio de suelo de 50 dólares el barril para los próximos tres años.